На Луганщині російська бомба вбила 4-річну дівчинку та її батьків

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В Білогорівці Луганської області внаслідок ворожих атак загинула 4-річна Вікторія Мокрушина. Дівчинку разом з її батьками та братом вбила російська бомба, яку окупанти скинули на навчальний заклад.

Як пише "Меморіал.ua", дівчинка разом зі своїми батьками, братом та іншими мешканцями селища ховалася від російських обстрілів у підвалі місцевої школи. 7 травня 2022 року російські військові скинули бомби на навчальний заклад. Внаслідок цього сім’я Мокрушиних загинула.

Загалом під завалами у Білогорівці загинуло понад 20 цивільних людей. Їхні тіла через постійні обстріли досі не вдалося витягнути рятувальникам.

Зазначається, що маленька Вікторія відвідувала дитячий садочок. Там робила багато аплікацій, малювала, розповідала вірші, вивчала перші букви. Дівчинка була милою, веселою і доброю дитиною, яку обожнювали батьки та старший братик Сашко. Разом зі сім'єю Вікторія любила відпочивати у місцевому лісі, а також на березі Сіверського Дінця.

Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по Запоріжжю у жовтні загинула сім'я Іванових – 12-річний Тимофій, 26-річна Ксенія та їхні батьки - мама Юлія і батько Дмитро. РФ випустила по місту шість ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в самому центрі Запоріжжя. В результаті вибуху впала середина будівлі, поховавши під собою мешканців декількох поверхів.

Раніше Главред повідомляв, що у селі Федорівка Лозівської громади Харківської області в результаті вибуху фрагмента російської ракети загинули подружжя з дитиною - 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія і 4-річна дочка Варвара.

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