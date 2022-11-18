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Благатимуть Захід: у Путіна все ніяк не заспокояться щодо мирних переговорів з Україною

18 листопада 2022, 13:27

Кремлівський чиновник Дмитро Пєсков сподівається, що Захід змусить Україну сісти за стіл переговорів з Росією.

Благатимуть Захід: у Путіна все ніяк не заспокояться щодо мирних переговорів з Україною
У Путіна хочуть вмовити Захід підштовхнути Україну до переговорів з РФ / УНІАН

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков допускає можливість проведення переговорів із західними країнами. Кремлівський чиновник сподівається, що Захід змусить Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

Слова Пєскова цитує російський пропагандистський ТАСС.

Як зазначив речник Кремля, позиція України щодо переговорів з Росією "мінлива". Мовляв, саме діалог із Заходом може стати "підкріплюючим елементом" у цьому.

"Попередній досвід роботи з Києвом показує, що без розмов із Заходом позиція Києва дуже мінлива. Тому, безумовно, скажімо так, напрямним, що підкріплює та зміцнює елементом такого спілкування могло б бути і спілкування із Заходом. Бо директиви, які надходять звідти, дуже скрупульозно виконуються Києвом", - сказав Пєсков.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

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