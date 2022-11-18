"Компроміси не принесуть миру, а примножать жертви": Подоляк пояснив, чим небезпечні поступки РФ

Михайло Подоляк / колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Офіційний Київ ні в якому разі не піде ні на які компроміси по територіях з країною-агресором, Росією. Таке повідомлення опублікував у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

"Просто усвідомте: будь-які територіальні "компроміси" не принесуть миру, а примножать жертви. Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна, легалізують вбивства і зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це буде кінець міжнародного права. Хіба хтось цього хоче?",- йдеться в тексті.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявляв - війна з Росією може закінчитися раніше, чим ЗСУ звільнять територію України від окупаційних військ. Чиновник каже - вже пройшли дев'ять місяців війни і тепер ЗСУ перебуває у фазі контрнаступу та ефективного просування.

"Чи можлива повністю стовідсоткова військова перемога? Можливо, буде виглядати трішки інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській або Донецькій області, впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси – і в політичних елітах РФ, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти. Тому що буде звільнено воно за фактом того, що Росія програла війну", - пояснив Подоляк.

До того Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Der Standard говорив - українські військові не зупинятимуться і продовжать потужний контрнаступ навіть взимку.

"В України немає абсолютно ніяких причин і немає можливості припинити цей наступ. Якщо Україна припинить це робити, Росія використає час для підготовки військ, введе їх в Україну і зміцнить свої позиції", – сказав чиновник.

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