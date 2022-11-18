"Готуємося до найгіршого": в "Укренерго" попередили, що буде з вимкненням світла

Відключення світла в Україні можуть бути тривалішими, ніж зараз/ УНІАН

У компанії "Укренерго" попередили, що через масовані атаки окупантів на українську енергосистему вимкнення світла можуть бути тривалими.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Він наголосив, що українцям варто готуватися до найгіршого.

"Ми намагаємося зараз стабілізувати ситуацію. Готуватись, як відомо, треба завжди до найгіршого. Ми розуміємо, що ворог взагалі хоче знищити нашу енергосистему, спричинити тривалі відключення. Ми працюємо над тим, щоб не дати йому це зробити", – каже Кудрицький.

Він зазначив, що українцям варто бути готовими до тривалих відключень світла. Зараз у компанії працюють над графіками і намагаються зробити так, щоб ці відключення не були такими тривалими.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський зазначав, що світло вимикатимуть на 8 годин підряд, це триватиме тиждень або більше. Тривалість такої ситуації залежатиме від того, як швидко енергокомпанії зможуть поремонтувати пошкоджені об’єкти енергетичної сфери.

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