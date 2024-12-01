Катастрофа РФ в Сирії та гучні заяви Зеленського: головні новини України (дайджест)

Новини України 1 грудня станом на 19:30: ключові події дня, включаючи військову ситуацію, дипломатичні заяви та важливі внутрішні рішення.

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Головні новини України станом на 19:30 1 грудня / Колаж Главред, фото: Фото: facebook.com/​DonaldTrump, ДСНС України, скріншот із відео

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда

Війська РФ дронами атакували Київ: у столиці прогриміли вибухи, подробиці

Російські окупанти 1 грудня атакували Київ безпілотниками. Сили оборонивідбили спроби ворожих ударів. Уламки одного з ворожих дронів упали в Голосіївському районі. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Після 7 ранку в столиці знову оголосили повітряну тривогу. Прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про роботу ППО.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації, у житловому будинку через вибухову хвилю вибито вікна.

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Вибухи гриміли в чотирьох областях: у РФ поскаржилися на масований наліт БПЛА

У країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку ударних безпілотників у ніч на неділю, 1 грудня. Вибухи чули в кількох областях.

Як стверджує влада Калузької області, атаку було здійснено за допомогою БПЛА літакового типу, пише Astra.

"Силами ППО в Малоярославецькому районі знищено БПЛА літакового типу. Унаслідок падіння БПЛА виникло вогнище загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови", - ідеться в повідомленні.

Пройти ВЛК можна буде без візиту до ТЦК: у Міноборони зробили заяву

Міністерство оборони і міністерство охорони здоров'я готують реформу, згідно з якою військово-лікарську комісію можна буде проходити без відвідування ТЦК. Військовозобов'язаний сам зможе вибрати лікарню для проходження медогляду.

Як повідомили в Міноборони, реформа реалізовуватиметься в три етапи і завершиться в листопаді 2025 року. Проєкт реформи військове відомство спільно з МОЗ уже представили.

Загроза удару по Харкову: КНДР передала Росії потужні РСЗВ – Forbes

Для продовження війни проти України країна-агресор РФ використовує реактивні системи залпового вогню з Північної Кореї.

КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, а також мільйони артилерійських снарядів і десятки 7 500-фунтових балістичних ракет KN-23, пише Forbes із посиланням на дані глави Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка.

У повідомленні наголошується, що гаубиці M1989 розраховані на стрільбу 170-міліметровими снарядами вагою по 45 кілограмів кожен на відстань щонайменше 40 кілометрів.

Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа: ЗМІ дізналися деталі

Обраний президент США Дональд Трамп після перемоги неодноразово говорив із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо російсько-української війни. Тепер Орбан може відновити свою "миротворчу місію", щоб передати "послання" президенту України Володимиру Зеленському, очільнику Кремля Володимиру Путіну та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Як повідомляє угорська служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела, Трамп після 5 листопада декілька разів говорив з Орбаном. Під час розмов велику увагу приділяли війні в Україні.

Вибухи гриміли в шести областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

Російські окупанти атакували Україну 78 ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed та інших невстановлених типів у ніч на 1 грудня.

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 32 ворожі дрони, повідомляється в Telegram Повітряних сил Збройних сил України.

"45 російських безпілотників локаційно загублено, імовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один - у повітрі", - сказано в повідомленні.

Війська РФ потрапили в "котел", сотні зниклих безвісти: що відомо про бої в Сирії

Російські війська зазнають значних втрат в ході боїв в Сирії. Деякі підрозділи армії РФ перебувають в оточенні. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України щодо ситуації в Сирії.

Зазначається, що на тлі втрат і зростання панічних настроїв серед російських військових у Сирії Кремль звільнив командувача угруповання в цій країні генерала Сергія Киселя.

Генерал Кисіль раніше вже втрачав посаду через провальні дії під час вторгнення в Україну, після чого його відправили у сирійське відрядження.

"Війна" США і Китаю призведе до несподіваних наслідків: названо п'ять сценаріїв

Президентство республіканця Дональда Трампа може призвести до нового етапу торговельної війни між США і Китаєм. У такій боротьбі Пекін може завдати удару у відповідь, здатний спровокувати хаос на світовій економічній арені.

Американське видання Bloomberg вивчило п'ять сценаріїв відповіді КНР на можливу політику Трампа, пов'язану з обмеженнями щодо Пекіна. Журналісти врахували фактор, згідно з яким навіть мита в 60%, які Трамп погрожує впровадити проти Китаю, матимуть обмежений вплив на китайську економіку.

РФ вдарила ракетами, КАБами та БПЛА: Зеленський розкрив деталі масованих атак

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за тиждень РФ застосувала проти України понад 500 КАБів, 660 дронів і приблизно 120 ракет.

"Загалом за тиждень Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів і близько 120 ракет різних типів", - написав він у Telegram.

РФ скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні: багато поранених і загиблих

Російські військові атакували за допомогою БПЛА громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона, є жертви і поранені, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Жахливий ранок для Херсона. Близько 8:15 російські військові атакували з БПЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", - написав він у Telegram.

Яким буде сценарій Трампа щодо України: ексрадник президента зробив прогноз

Припинення вогню на чинній лінії фронту може стати неминучим сценарієм завершення розв'язаної Росією війни проти України. Дональд Трамп спробує знайти оптимальний варіант мирної угоди. Утім, угода напевно буде тимчасовою. До того ж Кремль не збирається зупинятися. Про це заявив колишній радник 45-го президента США Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

У своїй колонці для The Telegraph він написав про те, що інавгурація Трампа навряд чи стане позитивним моментом для України і Заходу.

Путін ризикує накликати гнів Трампа: ЗМІ про хитру дипломатичну гру Зеленського

Висування переможцем президентських перегонів у США Дональдом Трампом кандидатури Кіта Келлога на посаду спеціального посланця по Україні та РФ достатньою мірою "заспокоїло Київ".

Водночас президент Володимир Зеленський уже пристосовується до політики Вашингтона, яка поступово змінюється після обрання Трампа, йдеться в матеріалі видання Politico.

Там вироблялися складові дронів: в РФ спалахнула масштабна пожежа на заводі

В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Полістирол-буд". Вогонь охопив цех з виробництва полістиролу. Про це повідомляє Astra.

Зазначається, що площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів. На місці інциденту працюють 62 рятувальники та 22 одиниці техніки.

Вступ України в НАТО: чи можливе приєднання до Альянсу без окремих територій - Зеленський

Київ вважає реальним варіант, коли країна приєднується до НАТО, але під час війни на неї не поширюється дія 5 статті. Однак входження України до блоку можливе лише повністю, а не без окремих територій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, 1 грудня 2024 року, під час проведення у Києві спільного брифінгу з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає УНІАН.

Поява іноземних військ в Україні цілком можлива - представник ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключає появу іноземних військ в Україні. Про це вона заявила в інтерв'ю ANSA.

"Досі дискусія точилася навколо того, які країни готові відправити солдатів в Україну, а які ні. Я вважаю, що нічого виключати не можна і в цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність", - сказала вона.

Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новообраними представниками Європейського Союзу: Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Високою представницею ЄС із закордонних справ та безпеки Каєю Каллас, а також Єврокомісаркою з питань сусідства та розширення Мартою Кос. Цей візит до України відбувся в перший день їхнього перебування на посадах, повідомляє Офіс президента.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського, які прозвучали на пресконференції з президентом Ради ЄС Антоніу Коштою.

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