Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського

Юрій Берендій
1 грудня 2024, 17:51
810
Президент України наголосив на важливості вступу України до НАТО всіма територіями, щоб 5-та стаття Альянсу поширювалась на всі регіони держави.
Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського
Зеленський зробив ряд важливих заяв щодо майбутнього України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новообраними представниками Європейського Союзу: Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Високою представницею ЄС із закордонних справ та безпеки Каєю Каллас, а також Єврокомісаркою з питань сусідства та розширення Мартою Кос. Цей візит до України відбувся в перший день їхнього перебування на посадах, повідомляє Офіс президента.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського, які прозвучали на пресконференції з президентом Ради ЄС Антоніу Коштою.

Про загрозу для Грузії та Молдови

Під час зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що Росія прагне завдати шкоди не лише Україні, але й іншим країнам Європи, зокрема Грузії та Молдові, застосовуючи різноманітні методи впливу.

відео дня

"Сьогодні ми в різних форматах обговорили наше бачення європейських глобальних справ, наявні проблеми та перспективи. Викликів надзвичайно багато. Бачимо, як Росія намагається завдати поразки Європі не тільки в Україні, але і в Грузії, Молдові також. У Росії різні методи щодо кожної країни, але мета одна, і це – антиєвропейська мета. Разом цьому протидіємо. І я вдячний за візит, я вдячний за допомогу", - сказав Зеленський.

Глава держави висловив вдячність високопосадовцям ЄС за їхній візит, підкресливши, що така символічна початкова ініціатива є важливим відображенням спільних європейських пріоритетів.

Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського
Російські маріонеткові республіки в Європі / Інфографіка: Главред

Про закінчення війни

Зеленський заявив, що мир є основою всього, і Україна докладатиме всіх зусиль для завершення війни, розв’язаної Росією не лише проти України, а й проти об’єднаної Європи.

Президент акцентував на необхідності досягнення справедливого завершення конфлікту, що посилить Європу, її інституції та взаємну підтримку між країнами.

За словами президента, Європа не має іншого шляху, окрім як залишатися об’єднаною, працювати в тісній співпраці на континенті та скоординовано діяти разом із партнерами на міжнародній арені.

"Єднання, співпраця, координація завжди даватимуть всій Європі більше безпеки, більше економічного зростання, більше лідерства у глобальних відносинах. Це в інтересах кожної європейської нації", - додав Зеленський.

Про введення військ НАТО до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що половина союзників України може припинити підтримку, якщо буде порушено питання введення їхніх військ на територію України. Водночас він підкреслив, що країна відкрита до будь-якої допомоги від міжнародних партнерів.

"Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо щасливі (такій допомозі - ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін - ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі.... І якщо я підніму це питання з ЄС, з НАТО: будь ласка, нам потрібні ваші війська... Якщо я підніму це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати", - сказав Зеленський.

Про визнання окупованих Росією територій України та вступ частини України до НАТО

Президент наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані Росією території російськими.

"Це наші землі, це наші люди, які перебувають у тимчасовій окупації. Безумовно, все це повернеться, безумовно, дуже хотілося б, щоб повернулась більшість дипломатичним шляхом, щоб не були такі жертви", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що визнання таких окупацій суперечить інтересам України.

"Не може бути запрошення в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що інші території – не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але ми розуміємо, що 5-та поправка (мається на увазі стаття 5 Північноатлантичного договору. – ред.), коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну", - сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що офіційний Київ не отримував від партнерів будь-яких пропозицій про формат членства в Альянсі.

Про замороження війни в Україні

Глава держави застеріг, що замороження конфлікту без чіткої позиції України призведе до нових агресивних дій Росії в майбутньому.

"Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2-3-5 років... Я не знаю... це залежить не від нас... Він повернеться і зруйнує нас повністю і цілковито. Він спробує нас зруйнувати", - зазначив Зеленський.За його словами, важливо, щоб перемога базувалася на сильній і незламній позиції України.

Президент розповів, що ключовим елементом плану перемоги є отримання зброї, включаючи далекобійні ракети та інші важливі ресурси. Цей план був узгоджений із партнерами з США та Європи, забезпечуючи спільне бачення і дії для підтримки України в боротьбі за незалежність.

Про переговори з Росією

Зеленський вважає, що для початку переговорного процесу необхідно визначити його порядок денний.

Він зазначив, що за столом переговорів мають бути не лише Україна та Росія, а й представники ЄС і НАТО.

"Тому що ми бачимо себе як частину безпекової системи у цих союзах - і в Європейському Союзі, і в НАТО. І в цьому форматі я розумію, про що ми можемо говорити", - сказав Зеленський.Президент також підкреслив, що найскладнішим питанням може стати визначення предмета домовленостей, якщо Росія не буде прагнути миру або не визнає незалежність України як майбутньої держави.

Про вступ до НАТО – які країни проти вступу України до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається отримати рекомендацію щодо запрошення до НАТО від міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, які зберуться 3 грудня в Брюсселі.

"Вони (міжнародні партнери – ред.) знають нашу позицію. Ми б хотіли би рекомендації від міністрів закордонних справ, але ілюзій немає. Є ті самі "скептичні" країни, і Сполучені Штати на сьогодні входять у (цей) список... Я не знаю, чи буде... діючий Президент США рекомендувати це, але я знаю бачення... держсекретаря Блінкена - він більш позитивний. Але ще є німецька сторона, угорська... Тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами", - наголосив Зеленський.

вступление в НАТО инфографика
Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що, хоча це не єдина можливість вирішити це питання, важливість політичної волі для подальших кроків залишається ключовою.

Зеленський акцентував на тому, що у чинної адміністрації США є два місяці для впливу на європейських скептиків, які мають сумніви щодо євроатлантичного майбутнього України.

"Я особисто не бачу - і більшість країн НАТО не бачать - ніяких ризиків від рекомендації щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення, це рекомендація міністрів закордонних справ щодо лідерів щодо майбутнього запрошення України в НАТО", - наголосив Зеленський.

Про вступ до ЄС

Також він висловив впевненість у реалістичності початку переговорів із ЄС за двома кластерами вже на початку наступного року.

"Наступного року ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутись в переговорах з Євросоюзом. Це абсолютно реально відкрити два переговорні кластери вже на початку наступного року і решту переговорних кластерів протягом року. Ми дуже цього хочемо, і також абсолютно реально паралельно з переговорним процесом забезпечити поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського союзу", - розповів Зеленський.

Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського
Які країни є членами ЄС / Інфографіка: Главред

Президент підкреслив, що без європейської та євроатлантичної інтеграції досягнення справедливого миру є неможливим. "Без геополітичної визначеності немає реальної безпеки," — заявив Зеленський.

Він подякував усім лідерам і країнам, які підтримують вступ України до ЄС і НАТО, наголосивши, що це принципові питання. За словами президента, геополітична визначеність України стане одним із найвагоміших кроків для запобігання подальшій агресії.

Про санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз підтримати санкції проти тіньового танкерного флоту Росії, які вже ввели деякі країни.

Зеленський підкреслив, що зараз триває підготовка нового санкційного пакета ЄС, і важливо, щоб його ухвалили найближчим часом. Він також зазначив, що окремі держави вже ввели санкції проти російського тіньового флоту.

"Це варто підтримувати на рівні всього Європейського Союзу. Ми про це сьогодні говорили. Саме танкерний флот забезпечує Путіну найбільшу частину доходів на війну проти України", – сказав Зеленський.

Про російські заморожені активи

Доходи від заморожених російських активів планують спрямувати на виробництво української зброї, зокрема близько мільярда євро з другого траншу ЄС.

Президент Володимир Зеленський подякував партнерам, які вже підтримали конкретні проекти створення сучасної української зброї, і наголосив на необхідності збільшення закупівель у вітчизняних виробників, зокрема завдяки коштам із заморожених російських активів.

"Більша частина коштів від другого траншу з цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості", - сказав президент.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні економіка Володимир Зеленський
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мобілізація 18-річних: у ЗСУ сказали, чи настав час приймати таке рішення

Мобілізація 18-річних: у ЗСУ сказали, чи настав час приймати таке рішення

21:22Україна
Повернення ядерної зброї Україні: в Байдена зробили важливу заяву

Повернення ядерної зброї Україні: в Байдена зробили важливу заяву

20:32Світ
Скільки годин українці будуть без світла: графіки відключень на 2 грудня

Скільки годин українці будуть без світла: графіки відключень на 2 грудня

19:47Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 2 грудня: Близнюкам - неймовірна удача, Терезам - непростий день

Гороскоп на завтра 2 грудня: Близнюкам - неймовірна удача, Терезам - непростий день

Чим відрізняються два коти: треба знайти 3 відмінності за 19 секунд

Чим відрізняються два коти: треба знайти 3 відмінності за 19 секунд

Почнеться вже найближчим часом: Україну накриє нова магнітна буря

Почнеться вже найближчим часом: Україну накриє нова магнітна буря

Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа: ЗМІ дізналися деталі

Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа: ЗМІ дізналися деталі

3 речі, які не можна дарувати: мольфар здивував своїм попередженням

3 речі, які не можна дарувати: мольфар здивував своїм попередженням

Останні новини

22:20

У грудні всі українці можуть отримати по 1000 гривень: що потрібно зробити

22:18

Зірка Вечірнього Кварталу одружився та вперше показав кохану

21:58

Чим посипати доріжки, крім піску та солі: найкращі способи боротьби з ожеледицею

21:23

"Якщо ми протримаємося, то їм хана": ЗСУ можуть обламати плани Путіна - деталі

21:22

Мобілізація 18-річних: у ЗСУ сказали, чи настав час приймати таке рішення

Економіка дозволить Росії воювати ще півроку: Новак – про те, як Орешник штовхає рубль до днаЕкономіка дозволить Росії воювати ще півроку: Новак – про те, як Орешник штовхає рубль до дна
21:13

Грузія у кривавому вогніПогляд

20:50

Як зрозуміти, що на СТО вас дурять: механік розповів про лайфхак з "хрестиком"

20:48

"Зааділа його его": Мішель Андраде вперше розкрила причину сварки з Потапом

20:32

Повернення ядерної зброї Україні: в Байдена зробили важливу заяву

Реклама
19:47

Скільки годин українці будуть без світла: графіки відключень на 2 грудня

19:44

Гороскоп на грудень 2024 для Левів: новина, хороші гроші та травмаВідео

19:38

У 2 областях оголосили штормове попередження: синоптики кажуть про небезпеку

19:30

Не лише муркотіння: як зрозуміти, що кіт вас по-справжньому любить - ознаки

19:30

Катастрофа РФ в Сирії та гучні заяви Зеленського: головні новини України (дайджест)

18:52

До яких кнопок в авто краще не торкатися взимку: застереження для водіїв

18:46

Що чекає на Стрільців у грудні 2024 року: гороскоп від Анжели ПерлВідео

18:41

"Частину території ми залишили": генерал видав правду про ситуацію на Курщині

18:06

"До дна Росії ще далеко": рубль буде знецінюватися ще більше - експерт Новак

17:55

РФ може захопити два великі міста на Донеччині: названо головну небезпеку

17:51

Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського

Реклама
17:11

Любовний гороскоп на тиждень з 2 до 8 грудня

17:03

Поява іноземних військ в Україні цілком можлива - представник ЄС

16:57

"Найгірша мама у світі": за який вчинок жінку з США розкритикувала вся мережа

16:21

РФ обрала нову ціль на сході після захоплення Вугледара – британська розвідка

16:20

Вступ України в НАТО: чи можливе приєднання до Альянсу без окремих територій - Зеленський

16:20

"Не знаємо, що співати": Джамала назвала зірок, яких відправила б на Євробачення

16:11

Різкий обвал рубля: партнери РФ відмовляються від співпраці - деталі

16:08

Вчені розкрили простий секрет довголіття: що потрібно робити щодня - дослідження

15:38

Лише люди з чудовим зором побачать кота: загадку треба розгадати за 30 секунд

15:16

Там вироблялися складові дронів: в РФ спалахнула масштабна пожежа на заводіВідео

15:15

В Кремлі визнали проблеми: стало відомо, скільки ще може тривати війна в Україні

15:07

Ідеальний пробивний розчин: як моментально прочистити забиту каналізацію

14:49

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 до 8 грудня: Овнам - борги, Дівам - удача

14:24

РФ готує масштабний наступ на Запоріжжі: в ЗСУ попередили про загрозу

14:11

Путін отримав за Орєшник: названо причину стрімкого падіння рубля

13:57

Путін ризикує накликати гнів Трампа: ЗМІ про хитру дипломатичну гру Зеленського

13:51

Гороскоп Таро на тиждень з 2 до 8 грудня: Дівам - покупки, Рибам - щастя

13:47

Деякі з них зустрічаються досі: які були імена у наших предків 1000 років томуВідео

13:39

Цибульська зізналася, кого вважає найпривабливішим чоловіком шоу-бізнесу

13:19

Яким буде сценарій Трампа щодо України: ексрадник президента зробив прогноз

Реклама
13:03

РФ скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні: багато поранених і загиблих

12:52

Кремль встановив дедлайн для захоплення Покровська: коли почнуться бої за місто

12:19

"Пора купувати весільні дрони": Стерненко заручився та вперше показав наречену

12:05

РФ вдарила ракетами, КАБами та БПЛА: Зеленський розкрив деталі масованих атакВідео

11:46

"Війна" США і Китаю призведе до несподіваних наслідків: названо п'ять сценаріїв

11:40

Війська РФ потрапили в "котел", сотні зниклих безвісти: що відомо про бої в Сирії

11:17

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 грудня: Ракам - важка розмова, Дівам - витрати

11:00

Вибухи гриміли в шести областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

10:32

Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа: ЗМІ дізналися деталі

10:07

Загроза удару по Харкову: КНДР передала Росії потужні РСЗВ – Forbes

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти