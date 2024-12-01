Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського

Президент України наголосив на важливості вступу України до НАТО всіма територіями, щоб 5-та стаття Альянсу поширювалась на всі регіони держави.

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Зеленський зробив ряд важливих заяв щодо майбутнього України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новообраними представниками Європейського Союзу: Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Високою представницею ЄС із закордонних справ та безпеки Каєю Каллас, а також Єврокомісаркою з питань сусідства та розширення Мартою Кос. Цей візит до України відбувся в перший день їхнього перебування на посадах, повідомляє Офіс президента.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського, які прозвучали на пресконференції з президентом Ради ЄС Антоніу Коштою.

Про загрозу для Грузії та Молдови

Під час зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що Росія прагне завдати шкоди не лише Україні, але й іншим країнам Європи, зокрема Грузії та Молдові, застосовуючи різноманітні методи впливу.

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"Сьогодні ми в різних форматах обговорили наше бачення європейських глобальних справ, наявні проблеми та перспективи. Викликів надзвичайно багато. Бачимо, як Росія намагається завдати поразки Європі не тільки в Україні, але і в Грузії, Молдові також. У Росії різні методи щодо кожної країни, але мета одна, і це – антиєвропейська мета. Разом цьому протидіємо. І я вдячний за візит, я вдячний за допомогу", - сказав Зеленський.

Глава держави висловив вдячність високопосадовцям ЄС за їхній візит, підкресливши, що така символічна початкова ініціатива є важливим відображенням спільних європейських пріоритетів.

Російські маріонеткові республіки в Європі / Інфографіка: Главред

Про закінчення війни

Зеленський заявив, що мир є основою всього, і Україна докладатиме всіх зусиль для завершення війни, розв’язаної Росією не лише проти України, а й проти об’єднаної Європи.

Президент акцентував на необхідності досягнення справедливого завершення конфлікту, що посилить Європу, її інституції та взаємну підтримку між країнами.

За словами президента, Європа не має іншого шляху, окрім як залишатися об’єднаною, працювати в тісній співпраці на континенті та скоординовано діяти разом із партнерами на міжнародній арені.

"Єднання, співпраця, координація завжди даватимуть всій Європі більше безпеки, більше економічного зростання, більше лідерства у глобальних відносинах. Це в інтересах кожної європейської нації", - додав Зеленський.

Про введення військ НАТО до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що половина союзників України може припинити підтримку, якщо буде порушено питання введення їхніх військ на територію України. Водночас він підкреслив, що країна відкрита до будь-якої допомоги від міжнародних партнерів.

"Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо щасливі (такій допомозі - ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін - ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі.... І якщо я підніму це питання з ЄС, з НАТО: будь ласка, нам потрібні ваші війська... Якщо я підніму це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати", - сказав Зеленський.

Про визнання окупованих Росією територій України та вступ частини України до НАТО

Президент наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані Росією території російськими.

"Це наші землі, це наші люди, які перебувають у тимчасовій окупації. Безумовно, все це повернеться, безумовно, дуже хотілося б, щоб повернулась більшість дипломатичним шляхом, щоб не були такі жертви", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що визнання таких окупацій суперечить інтересам України.

"Не може бути запрошення в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що інші території – не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але ми розуміємо, що 5-та поправка (мається на увазі стаття 5 Північноатлантичного договору. – ред.), коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну", - сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що офіційний Київ не отримував від партнерів будь-яких пропозицій про формат членства в Альянсі.

Про замороження війни в Україні

Глава держави застеріг, що замороження конфлікту без чіткої позиції України призведе до нових агресивних дій Росії в майбутньому.

"Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2-3-5 років... Я не знаю... це залежить не від нас... Він повернеться і зруйнує нас повністю і цілковито. Він спробує нас зруйнувати", - зазначив Зеленський.За його словами, важливо, щоб перемога базувалася на сильній і незламній позиції України.

Президент розповів, що ключовим елементом плану перемоги є отримання зброї, включаючи далекобійні ракети та інші важливі ресурси. Цей план був узгоджений із партнерами з США та Європи, забезпечуючи спільне бачення і дії для підтримки України в боротьбі за незалежність.

Про переговори з Росією

Зеленський вважає, що для початку переговорного процесу необхідно визначити його порядок денний.

Він зазначив, що за столом переговорів мають бути не лише Україна та Росія, а й представники ЄС і НАТО.

"Тому що ми бачимо себе як частину безпекової системи у цих союзах - і в Європейському Союзі, і в НАТО. І в цьому форматі я розумію, про що ми можемо говорити", - сказав Зеленський.Президент також підкреслив, що найскладнішим питанням може стати визначення предмета домовленостей, якщо Росія не буде прагнути миру або не визнає незалежність України як майбутньої держави.

Про вступ до НАТО – які країни проти вступу України до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається отримати рекомендацію щодо запрошення до НАТО від міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, які зберуться 3 грудня в Брюсселі.

"Вони (міжнародні партнери – ред.) знають нашу позицію. Ми б хотіли би рекомендації від міністрів закордонних справ, але ілюзій немає. Є ті самі "скептичні" країни, і Сполучені Штати на сьогодні входять у (цей) список... Я не знаю, чи буде... діючий Президент США рекомендувати це, але я знаю бачення... держсекретаря Блінкена - він більш позитивний. Але ще є німецька сторона, угорська... Тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами", - наголосив Зеленський.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що, хоча це не єдина можливість вирішити це питання, важливість політичної волі для подальших кроків залишається ключовою.

Зеленський акцентував на тому, що у чинної адміністрації США є два місяці для впливу на європейських скептиків, які мають сумніви щодо євроатлантичного майбутнього України.

"Я особисто не бачу - і більшість країн НАТО не бачать - ніяких ризиків від рекомендації щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення, це рекомендація міністрів закордонних справ щодо лідерів щодо майбутнього запрошення України в НАТО", - наголосив Зеленський.

Про вступ до ЄС

Також він висловив впевненість у реалістичності початку переговорів із ЄС за двома кластерами вже на початку наступного року.

"Наступного року ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутись в переговорах з Євросоюзом. Це абсолютно реально відкрити два переговорні кластери вже на початку наступного року і решту переговорних кластерів протягом року. Ми дуже цього хочемо, і також абсолютно реально паралельно з переговорним процесом забезпечити поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського союзу", - розповів Зеленський.

Які країни є членами ЄС / Інфографіка: Главред

Президент підкреслив, що без європейської та євроатлантичної інтеграції досягнення справедливого миру є неможливим. "Без геополітичної визначеності немає реальної безпеки," — заявив Зеленський.

Він подякував усім лідерам і країнам, які підтримують вступ України до ЄС і НАТО, наголосивши, що це принципові питання. За словами президента, геополітична визначеність України стане одним із найвагоміших кроків для запобігання подальшій агресії.

Про санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз підтримати санкції проти тіньового танкерного флоту Росії, які вже ввели деякі країни.

Зеленський підкреслив, що зараз триває підготовка нового санкційного пакета ЄС, і важливо, щоб його ухвалили найближчим часом. Він також зазначив, що окремі держави вже ввели санкції проти російського тіньового флоту.

"Це варто підтримувати на рівні всього Європейського Союзу. Ми про це сьогодні говорили. Саме танкерний флот забезпечує Путіну найбільшу частину доходів на війну проти України", – сказав Зеленський.

Про російські заморожені активи

Доходи від заморожених російських активів планують спрямувати на виробництво української зброї, зокрема близько мільярда євро з другого траншу ЄС.

Президент Володимир Зеленський подякував партнерам, які вже підтримали конкретні проекти створення сучасної української зброї, і наголосив на необхідності збільшення закупівель у вітчизняних виробників, зокрема завдяки коштам із заморожених російських активів.

"Більша частина коштів від другого траншу з цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості", - сказав президент.

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