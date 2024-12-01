Вибухи гриміли в чотирьох областях: у РФ поскаржилися на масований наліт БПЛА

У РФ заявили про знищення і "перехоплення" 29 БПЛА літакового типу.

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У РФ поскаржилися на атаку ударних дронів / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Вибухи чули в кількох областях

У РФ заявили про "знищення" 29 БПЛА

У країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку ударних безпілотників у ніч на неділю, 1 грудня. Вибухи чули в кількох областях.

Як стверджує влада Калузької області, атаку було здійснено за допомогою БПЛА літакового типу, пише Astra.

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"Силами ППО в Малоярославецькому районі знищено БПЛА літакового типу. Унаслідок падіння БПЛА виникло вогнище загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови", - ідеться в повідомленні.

Стверджується, що за попередньою інформацією внаслідок дронової атаки постраждалих немає.

Звернемо увагу, що за даними міноборони РФ, за ніч над РФ "перехоплено і знищено" 29 БПЛА.

"20 БПЛА - над територією Брянської області, 7 - над територією Калузької і по одному над територіями Смоленської та Курської областей", - повідомило відомство.

/ Инфографика: Главред

Очевидно, що руйнування і пожежі сталися внаслідок роботи росПВО. При цьому повідомляється про атаку БПЛА зі Стародубського району Брянської області.

Дивіться відео - атака БПЛА в Брянській області:

/ Скріншот

У Стародубському муніципальному окрузі внаслідок атаки безпілотника було знищено житловий будинок, росвлада також заявила про нібито жертви. За словами представників місцевої влади, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що безпілотники завдали ударів по декількох промислових об'єктах у Воронезькій області РФ. Найбільше постраждало підприємство "Етанол-спирт" - один із ключових заводів регіону, на якому виробляють ракетне паливо.

У Росії раніше повідомили про масовану атаку дронів на низку областей. Як з'ясувалося потім - один із безпілотників упав на нафтобазу в Ставропольському краї.

Як повідомлялося, у Росії також заявили про нібито знищення 19 українських безпілотників, які атакували територію країни. За повідомленням Міноборони РФ, 16 із них атакували Ростовську область.

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Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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