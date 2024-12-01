Пройти ВЛК можна буде без візиту до ТЦК: у Міноборони зробили заяву

Що планує Міноборони:
- Щоб пройти ВЛК, не потрібно буде йти до ТЦК
- Військовозобов'язані обиратимуть лікарні для медогляду
- Комісії не знатимуть, чиї дані вони розглядають
Міністерство оборони і міністерство охорони здоров'я готують реформу, згідно з якою військово-лікарську комісію можна буде проходити без відвідування ТЦК. Військовозобов'язаний сам зможе вибрати лікарню для проходження медогляду.
Як повідомили в Міноборони, реформа реалізовуватиметься в три етапи і завершиться в листопаді 2025 року. Проєкт реформи військове відомство спільно з МОЗ уже представили.
"Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ)", - зазначили у відомстві.
ВВК без ТЦК: у чому суть реформи
Учасники зустрічі, у рамках якої було презентовано реформу, вважають, що система ВЛК, яка діє зараз, має недоліки: таким чином, деякі особи уникають військової служби без законних підстав, а на службу можуть потрапити громадяни із серйозними захворюваннями.
Реформа спрямована на розділення рішення ВЛК на два набори даних - медичний та адміністративний. Одні фахівці працюватимуть над медичним оглядом, а інші аналізуватимуть результати медоглядів.
Куди потраплять дані з Електронної системи охорони здоров'я
Інформація надсилатиметься в медичну систему ЗСУ, яку оновлять. Створять електронний кабінет ВВК. Військово-лікарська комісія отримає дані про військовозобов'язаного, ознайомиться з ними і винесе адміністративне рішення.
Комісії отримають анонімізовані дані
Дані будуть анонімізованими і надійдуть на випадкову комісію. Члени комісії не дізнаються, чиї дані розглядають. Такий крок має стати запобіжником маніпуляцій і зловживань.
Також зазначено, що на кожному рішенні буде помітно цифровий слід: електронні підписи лікаря і співробітника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуть, і це надасть змогу спростити перевірку діяльності військово-лікарських комісій з боку правоохоронців.
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ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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