Пройти ВЛК можна буде без візиту до ТЦК: у Міноборони зробили заяву

Реформу мають провести у три етапи і завершити у листопаді наступного року.

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Військовозобов'язані самі обиратимуть, у якій лікарні проходитимуть медогляд - Міноборони / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що планує Міноборони:

Щоб пройти ВЛК, не потрібно буде йти до ТЦК

Військовозобов'язані обиратимуть лікарні для медогляду

Комісії не знатимуть, чиї дані вони розглядають

Міністерство оборони і міністерство охорони здоров'я готують реформу, згідно з якою військово-лікарську комісію можна буде проходити без відвідування ТЦК. Військовозобов'язаний сам зможе вибрати лікарню для проходження медогляду.

Як повідомили в Міноборони, реформа реалізовуватиметься в три етапи і завершиться в листопаді 2025 року. Проєкт реформи військове відомство спільно з МОЗ уже представили.

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"Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ)", - зазначили у відомстві.

ВВК без ТЦК: у чому суть реформи

Учасники зустрічі, у рамках якої було презентовано реформу, вважають, що система ВЛК, яка діє зараз, має недоліки: таким чином, деякі особи уникають військової служби без законних підстав, а на службу можуть потрапити громадяни із серйозними захворюваннями.

Реформа спрямована на розділення рішення ВЛК на два набори даних - медичний та адміністративний. Одні фахівці працюватимуть над медичним оглядом, а інші аналізуватимуть результати медоглядів.

Коротко про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Куди потраплять дані з Електронної системи охорони здоров'я

Інформація надсилатиметься в медичну систему ЗСУ, яку оновлять. Створять електронний кабінет ВВК. Військово-лікарська комісія отримає дані про військовозобов'язаного, ознайомиться з ними і винесе адміністративне рішення.

Комісії отримають анонімізовані дані

Дані будуть анонімізованими і надійдуть на випадкову комісію. Члени комісії не дізнаються, чиї дані розглядають. Такий крок має стати запобіжником маніпуляцій і зловживань.

Також зазначено, що на кожному рішенні буде помітно цифровий слід: електронні підписи лікаря і співробітника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуть, і це надасть змогу спростити перевірку діяльності військово-лікарських комісій з боку правоохоронців.

Військово-лікарська комісія в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, наприкінці вересня у Міноборони запропонували запровадити військовий облік онлайн і скасувати проходження ВЛК під час такої процедури.

Військовозобов'язані стикаються з ситуацією, коли людина "придатна" за комісією, а у військові частини - не беруть. Як розповіла Главреду адвокат Лідія Карплюк, у такому разі потрібно доводити свою правоту для обґрунтування відмови від призову.

Обмежено придатні мають пройти ВЛК, вважає начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК і СП Олександр Бодін. За його словами, крайній термін, коли потрібно пройти комісію - 5 лютого 2025 року.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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