Поява іноземних військ в Україні цілком можлива - представник ЄС

Економіка РФ вступила у важку фазу - санкції, дефіцит, інфляція та нестача кадрів.

https://glavred.net/ukraine/poyavlenie-inostrannyh-voysk-v-ukraine-vpolne-vozmozhno-predstavitel-es-10618982.html Посилання скопійоване

Іноземні війська в Україні / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, facebook.com/NATO

Ключові тези:

Каллас не виключає появу іноземних військ в Україні

Вибір у цьому плані залишається за Україною

Підтримка України в інтересах США

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключає появу іноземних військ в Україні. Про це вона заявила в інтерв'ю ANSA.

"Досі дискусія точилася навколо того, які країни готові відправити солдатів в Україну, а які ні. Я вважаю, що нічого виключати не можна і в цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність", - сказала вона. відео дня

За її словами, свою роль зіграти могла б Європа, якщо вдасться вийти на припинення вогню з необхідністю відправки військ для перевірки його дотримання.

"Вибір у цьому плані в будь-якому випадку залишається за Україною", - додала Каллас.

Крім того, вона додала, що вже наводить мости із майбутньою новою адміністрацією США.

"Але, коли я чую повідомлення від держав-членів, які провели переговори з адміністрацією Трампа... вони більше не кажуть, що покласти край цій війні легко. Можливо, нам слід запитати себе, чи не корисне перемир'я росіянам, щоб вони не відмовилися від своїх цілей. Тому що Україні зараз важко, але ми переоцінюємо Москву: їхня економіка вступила у важку фазу - санкції, дефіцит, інфляція та нестача кадрів", - наголосила вона.

Каллас підкреслила, що підтримка України в інтересах США, оскільки перемога Москви посилить Китай, Іран та Північну Корею.

Відправка іноземних військ в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що війська Великої Британії мають допомагати захищати кордон України в рамках будь-якої мирної угоди.

Голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж вважає, що НАТО навряд чи прийме рішення про введення своїх військ в Україну, щоб допомогти їй боротися проти країни-агресорки Росії. Але таке рішення може бути прийняте на рівні окремих країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО відмовились від ідеї розміщення військ Альянсу в Україні, незважаючи на залучення до війни на боці Росії солдатів із Північної Кореї.

Читайте також:

Хто така Кая Каллас? Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред