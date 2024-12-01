Загроза удару по Харкову: КНДР передала Росії потужні РСЗВ – Forbes

Установка M1991 стріляє 240-міліметровими ракетами на відстань до 60 кілометрів.

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КНДР передає РФ озброєння / Колаж: Главред, фото: Мілітарний, Twitter/CCTV

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КНДР передала Росії сотні САУ та РСЗВ

Північнокорейські РСЗВ можуть вразити Харків

Для продовження війни проти України країна-агресор РФ використовує реактивні системи залпового вогню з Північної Кореї.

КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, а також мільйони артилерійських снарядів і десятки 7 500-фунтових балістичних ракет KN-23, пише Forbes із посиланням на дані глави Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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У повідомленні наголошується, що гаубиці M1989 розраховані на стрільбу 170-міліметровими снарядами вагою по 45 кілограмів кожен на відстань щонайменше 40 кілометрів.

/ Инфографика: Главред

Зі свого боку установка M1991 стріляє 240-міліметровими ракетами вагою 85 кілограмів на відстань до 60 кілометрів, чим перевершує майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України.

У матеріалі уточнюється, що на озброєнні Росії ці пускові установки можуть уражати українські траншеї і вести вогонь у відповідь по гаубицях і пускових установках самої України.

Військові аналітики також не виключають, що північнокорейські РСЗВ можуть вразити прифронтові міста, включно з Харковом, що розташований приблизно за 40 кілометрів від російсько-українського кордону.

Участь військ КНДР у війні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що у США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні. США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці удару ракетами Storm Shadow. У результаті могли бути знищені офіцери з КНДР.

Як повідомляв Главред, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових з КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.

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