"Війна" США і Китаю призведе до несподіваних наслідків: названо п'ять сценаріїв

Торговельна війна Китаю і США може значно нашкодити як Пекіну, так і Вашингтону.

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Трамп збирається впровадити 60% мита на товари з Китаю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з матеріалу Bloomberg:

Торговельною війною США і КНР можуть нашкодити одне одному

Світ може зануритися в економічний хаос

У Китаю є важелі у відповідь на дії Трампа

Президентство республіканця Дональда Трампа може призвести до нового етапу торговельної війни між США і Китаєм. У такій боротьбі Пекін може завдати удару у відповідь, здатний спровокувати хаос на світовій економічній арені.

Американське видання Bloomberg вивчило п'ять сценаріїв відповіді КНР на можливу політику Трампа, пов'язану з обмеженнями щодо Пекіна. Журналісти врахували фактор, згідно з яким навіть мита в 60%, які Трамп погрожує впровадити проти Китаю, матимуть обмежений вплив на китайську економіку.

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Розпродаж Китаєм казначейських облігацій США

Передбачається, що якщо Китай вирішить переважно або повністю продати запаси казначейських облігацій США, вартість яких оцінюється в 734 млрд доларів, то це призведе до серйозних наслідків. Йдеться про тиск на прибутковість американських цінних паперів, унаслідок чого буде порушено роботу світових фінансових ринків.

Ціни на облігації впадуть, проте можуть подешевшати і китайські активи та валютні резерви. Американські експортери в такому разі отримають відносну перевагу через дешевший долар.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Зниження вартості юаня

За такого сценарію китайський експорт буде більш конкурентоспроможним. Рішення частково нівелює вплив можливих обмежень США.

Але тоді буде рекордний профіцит торговельного балансу Китаю, що розлютить партнерів, які й самі можуть запровадити мита проти Пекіна, щоб не було дисбалансу у світовій економіці. Тоді іноземці ще менше захочуть інвестувати у КНР.

Обмеження на експорт ключових товарів

Влітку Китай вирішив обмежити продаж за кордон галію та германію. Крок сприйняли як спробу натиснути на Вашингтон, щоб американці скасували заходи контролю. Далі китайці посилили обмеження на експорт певних видів графіту, таким чином, відповівши США, які посилили правила з метою недопущення відправки в Китай передових мікросхем. Далі було накладено обмеження на сурму.

Подальші обмеження можуть призвести до того, що США залишаться без металів, потрібних для виробництва передових технологій. Адже Китай домінує на ринку виробництва і переробки багатьох корисних копалин. Це дає можливість Пекіну колосально впливати на сировинні ринки.

Утім, у такому разі постраждає репутація Китаю перед партнерами - вони почнуть шукати інших постачальників, адже Пекін у їхніх очах втратить надійність.

Удар по корпораціях США

Китай після початку торгової війни зі США вже склав "список ненадійних організацій", а також ухвалив закон "про протидію іноземним санкціям". У Пекіна може з'явитися можливість арешту або блокування операцій таких компаній, як Apple Inc., Tesla Inc. або Microsoft Corp., доходи яких у Китаї обчислюються десятками мільярдів на рік.

Але Штати можуть вжити дзеркальних заходів проти китайських корпорацій. А бойкоти споживачів можуть швидко вийти з-під контролю.

Створення нового альянсу

Китай уже активно намагається працювати з традиційними союзниками Китаю, такими як Японія, Індія, Німеччина та Австралія. Пекін шукає можливості уникнути витрат через можливе погіршення відносин з американцями.

"Однією з найефективніших стратегій, яку Пекін може застосувати на наступному етапі торговельної війни, буде створення альянсів у Євразії поряд із комерційною дипломатією, щоб переконати американських союзників і партнерів у тому, що політика США є невиваженою та шкідливою для миру й процвітання", - вказано в публікації.

З такої ситуації матимуть вигоду країни, які матимуть нейтральну позицію в конфлікті КНР і США.

Відносини Китаю і США за Трампа - що відомо:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп анонсував плани з підтримки внутрішньої промисловості Сполучених Штатів. Один із перших можливих кроків - мито в розмірі 60% на товари з Китаю. Таке рішення може закласти основу для кризи у металургійній, сталеливарній і нафтовій промисловості КНР.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Трампа з обранням на пост президента США і закликав Вашингтон до діалогу і взаєморозуміння. Китайська держава побоюється мит, які здатний запровадити Трамп.

Китай хотів би співпрацювати зі США на основі взаємоповаги та партнерства, зазначили в МЗС КНР. У китайському дипломатичному відомстві відмовилися коментувати потенційний запуск Штатами торгових обмежень.

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Росія може залишитися без підтримки Китаю та Індії: топ-генерал США назвав умову Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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