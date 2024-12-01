Вибухи гриміли в шести областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожі БПЛА.

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У Київській області зафіксовано падіння уламків БПЛА / Колаж: Главред, фото: kv.dsns.gov.ua

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РФ атакувала Україну 78 ударними БПЛА

Уламки дронів впали в трьох районах Київщини

Російські окупанти атакували Україну 78 ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed та інших невстановлених типів у ніч на 1 грудня.

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 32 ворожі дрони, повідомляється в Telegram Повітряних сил Збройних сил України.

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"45 російських безпілотників локаційно загублено, імовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один - у повітрі", - сказано в повідомленні.

/ Инфографика: Главред

Ворог запускав дрони в кількості 78 штук із 20:00 суботи з напрямків міст Курськ, Орел, Брянськ - РФ.

Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожі БПЛА в Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

"Станом на 09:00 підтверджено знищення 32 ворожих БПЛА. Інформація уточнюється та оновлюється", - зазначено в повідомленні.

/ t.me/kpszsu

Подробиці атаки дронів у Київській області

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у трьох районах пошкоджено 3 приватні будинки, квартиру, 3 автомобілі та гаражне приміщення. У будинках вибито вікна та двері, пошкоджено фасади та дахи, розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.

/ kv.dsns.gov.ua

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих у населення немає, додали в КОВА.

/ kv.dsns.gov.ua

Як уточнили в Головному управлінні в Київській області Держслужби з надзвичайних ситуацій, у неділю вранці уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в приватному гаражі в області. Знищено другий поверх будівлі, пошкоджено перший поверх і два автомобілі.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, війська РФ дронами атакували Київ: у столиці прогриміли вибухи. Росіяни повторно атакували Київ безпілотниками, у столиці прогриміли вибухи, працювало ППО.

Як повідомляв Главред, вночі 27 листопада РФ запустила дрони по Києву. Працювали сили ППО. Повідомлялося про падіння уламків у Дніпровському районі та пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.

Раніше повідомлялося про те, що Росія запустила по Києву БПЛА Shahed. У місті гриміли вибухи, працювала ППО. У Дніпровському районі через падіння уламків загорілася зовнішня обшивка будівлі поліклініки.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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