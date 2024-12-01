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Путін ризикує накликати гнів Трампа: ЗМІ про хитру дипломатичну гру Зеленського

Олексій Тесля
1 грудня 2024, 13:57оновлено 1 грудня, 14:51
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Володимир Зеленський уже пристосовується до політики Вашингтона, яка поступово змінюється.
Путін ризикує накликати гнів Трампа: ЗМІ про хитру дипломатичну гру Зеленського
Володимир Зеленський пристосовується до нової політики США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Основне:

  • Київ пристосовується до нової політики Вашингтона
  • Келлог просуває план миру через силу

Висування переможцем президентських перегонів у США Дональдом Трампом кандидатури Кіта Келлога на посаду спеціального посланця по Україні та РФ достатньою мірою "заспокоїло Київ".

Водночас президент Володимир Зеленський уже пристосовується до політики Вашингтона, яка поступово змінюється після обрання Трампа, йдеться в матеріалі видання Politico.

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Журналісти зазначають, що Келлог відомий своїми поглядами встановлення миру через силу. Водночас він раніше публічно стверджував, що будь-яка угода про припинення війни має включати надійні гарантії безпеки для України, нагадали журналісти.

У матеріалі підкреслюють, що Келлог - людина, з якою Зеленський і його оточення можуть працювати, і український лідер уже спритно пристосовується до політики, яка змінилася у Вашингтоні, і до мінливої політичної динаміки в Європі, демонструючи готовність сісти за стіл переговорів.

"Саме до цього закликають його американські радники, залишаючи Путіну можливість бути "містером ні" (так називали незговірливих дипломатів часів СРСР - ред.), ризикуючи накликати на себе гнів Трампа", - додали в Politico.

Раніше повідомлялося про те, що Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа. Трамп неодноразово радився з Орбаном, щоб дізнатися його думку про війну Росії проти України, вважають журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, яким буде сценарій Трампа щодо України. У Євросоюзі прагнуть відродити економічне співробітництво з Росією, тому допомога Україні зменшиться і з боку Європи, вважає Джон Болтон.

Як повідомляв Главред, Трамп збирається посадити РФ і Україну за стіл переговорів, вважає його прес-секретар Каролін Лівітт. Новий президент США готує безліч указів у перший же день своєї роботи.

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Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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