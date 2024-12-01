Там вироблялися складові дронів: в РФ спалахнула масштабна пожежа на заводі

Завод знаходиться неподалік аеропорту Кольцове.

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Пожежа в Єкатеринбурзі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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В Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на заводі

Площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів

На заводі росіяни виробляли складові дронів

В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Полістирол-буд". Вогонь охопив цех з виробництва полістиролу. Про це повідомляє Astra.

Зазначається, що площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів. На місці інциденту працюють 62 рятувальники та 22 одиниці техніки.

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Цех з виробництва полістиролу знаходиться неподалік аеропорту Кольцове. Що стало причиною займання, поки що невідомо.

Крім того, повідомляється, що на заводі виробляли, зокрема, "спінений поліетилен екофол" - теплоізоляційний матеріал, який використовується російськими окупантами на фронті для укриттів від тепловізорів. Також там вироблялися і складові дронів, які використовуються проти України.

Пожежа в Єкатеринбурзі – відео:

Удари по РФ - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 29 листопада в Ростовській області спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

26 листопада в російській республіці Башкортостан також лунали вибухи. Місто Салават над яким було помічено невідомі дрони знаходиться за 1200 кілометрів від українського кордону.

25 листопада в російському місті Калуга БпЛА атакували завод "Тайфун", який є одним із ключових підприємств ворожого військово-промислового комплексу (ВПК). Під атаку потрапила й нафтобаза "Калуганафтопродукт".

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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