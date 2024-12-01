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РФ скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні: багато поранених і загиблих

Олексій Тесля
1 грудня 2024, 13:03оновлено 1 грудня, 13:48
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Російські військові знову атакували громадський транспорт у Херсоні, використавши дрон.
Скріншот
РФ скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні / t.me/phogovua

Головне:

  • Ворог атакував маршрутку за допомогою БПЛА
  • Загинули троє людей, відомо про вісьмох поранених

Російські військові атакували за допомогою БПЛА громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона, є жертви і поранені, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Жахливий ранок для Херсона. Близько 8:15 російські військові атакували з БПЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", - написав він у Telegram.

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За словами Прокудіна, попередньо черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів.

Очільник ОВА також зазначив, що ще 7 херсонців дістали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Медики їх обстежують і надають усю необхідну допомогу.

Подробиці удару РФ

Як уточнили в Херсонській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, пов'язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 грудня 2024 року близько 8:15 російські військові знову атакували громадський транспорт у Херсоні, використавши дрон.

Унаслідок скидання вибухівки загинуло троє людей. Наразі також відомо про вісьмох пасажирів, які отримали поранення.

Пізніше стало відомо про те, що внаслідок ранкового удару автобусом у Херсоні загинули троє людей, кількість поранених зросла до 10. Про це Суспільному повідомив завідувач хірургічного відділення міської лікарні Віталій Хомуха.

За його словами, в автобусі було близько 15 херсонців. Троє загинули, десятеро поранених госпіталізували.

Удари РФ по Херсонщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні. Чотири людини отримали серйозні поранення після удару окупантів по маршрутці в Херсоні. Також загарбники скинули вибухівку з дрона на жителя Антонівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ скинула на центр Херсона чотири КАБи: десятки постраждалих. Постраждалих доставили в обласну дитячу лікарню з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Як повідомляв раніше Главред, було оголошено евакуацію 50 населених пунктів і частини Херсона. Російський терор посилюється, загарбники застосовують усю наявну зброю та активізували удари дронами. Тому влада на Херсонщині ухвалила важливе рішення.

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Хто такий Олександр Прокудін?

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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