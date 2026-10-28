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Рада проголосувала за держбюджет-2027: що буде із зарплатами та виплатами

Юрій Берендій
28 жовтня 2026, 13:20
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На оборону закладено 4,9 трлн грн, а розмір мінімалки й прожиткового мінімуму остаточно визначать у другому читанні.
Що відомо про Держбюджет-2027
Що відомо про Держбюджет-2027 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з голосування:

  • Бюджет-2027 підтримали в першому читанні 239 нардепів
  • Правку про зарплати військовим схвалили 304 голосами
  • Фінансувати Нацкешбек з бюджету пропонують заборонити

Верховна Рада 28 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2027 рік (№16000) - за нього проголосували 239 депутатів. Окремо парламент підтримав правку №1279 про підвищення зарплат військовим, яка набрала 304 голоси, тобто конституційну більшість. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Моя і колег правка №1279 про підвищення зарплат військовим врахована і підтверджена у Бюджеті першого читання", - написав нардеп.

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Йдеться про підвищення виплат військовим на 20% від мінімального розміру.

Також 284 депутати підтримали поправку про заборону фінансувати програму "Національний кешбек" з держбюджету. Остаточне рішення щодо неї залежатиме від редакції бюджету в другому читанні.

Ухвалення документа в першому читанні не означає затвердження остаточних цифр. Тепер уряд має доопрацювати законопроєкт з урахуванням Бюджетних висновків, які Рада схвалила напередодні, 27 жовтня, 232 голосами. За попереднім графіком, друге читання і фінальне голосування заплановано на 23–26 листопада.

Скільки грошей закладено на оборону

Головним пріоритетом бюджету-2027, як і в попередні роки повномасштабної війни, яку веде країна-агресорка Росія, залишається сектор безпеки й оборони. На нього уряд передбачив 4 трлн 885 млрд гривень, або 43,8% ВВП, - це на 517,9 млрд гривень більше, ніж у плані на 2026 рік.

"Проєкт бюджету на 2027 рік сформовано в умовах, коли агресія рф триває, і потреби сектору безпеки і оборони залишаються визначальними", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Оборонні видатки розподілено так:

  • 1 трлн 791,7 млрд гривень - оплата праці з нарахуваннями (+337,5 млрд);
  • 2 трлн 298,5 млрд гривень - озброєння та військова техніка;
  • 499,9 млрд гривень - інші видатки;
  • 264,9 млрд гривень - резерв коштів;
  • 30 млрд гривень - державні гарантії на озброєння та техніку.

Загалом доходи держбюджету-2027 заплановано на рівні 5 трлн 648 млрд гривень, а видатки - 7 трлн 272 млрд гривень. Потреба в міжнародній підтримці на наступний рік становить 52,6 млрд доларів.

Якою буде мінімальна зарплата у 2027 році

Урядовий проєкт передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2027 року до 9 546 гривень - на 899 гривень більше, ніж у 2026-му (8 647 гривень). Профільний комітет Ради з питань соціальної політики пропонує піти далі й встановити мінімалку на рівні 12 тис. гривень.

Комітет також запропонував суттєво підняти прожитковий мінімум з 1 січня 2027 року:

  • на одну особу - 8 781 грн замість урядових 3 559 грн;
  • для дітей до 6 років - 7 735 грн замість 3 124 грн;
  • для дітей 6–18 років - 9 874 грн замість 3 895 грн;
  • для працездатних осіб - 9 241 грн замість 3 691 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, - 7 344 грн замість 2 878 грн.

Від прожиткового мінімуму для непрацездатних залежить, зокрема, мінімальна пенсія за віком. Утім, пропозиції комітету поки не є затвердженими соціальними стандартами - остаточні суми визначать у другому читанні.

Скільки отримають освіта, медицина та соцсфера

Крім оборони, урядовий проєкт передбачає такі ключові видатки:

  • освіта - 328,5 млрд гривень; зарплата досвідченого вчителя має становити 27,3 тис. гривень, що на 65% більше, ніж у 2025 році;
  • охорона здоров'я - 292,5 млрд гривень; середня зарплата лікаря спеціалізованої допомоги - 30 тис. гривень, медсестри - 20 тис. гривень;
  • соцвиплати та заходи Мінсоцполітики - 540,3 млрд гривень, з них 292,8 млрд - трансферт Пенсійному фонду на доплати до пенсій;
  • підтримка ВПО - 83,2 млрд гривень;
  • ветеранська політика - 20,5 млрд гривень;
  • підтримка економіки та бізнесу - 96 млрд гривень, зокрема 45 млрд на "єОселю".
Держбюджет-2027
Держбюджет-2027 / Інфографіка: Главред

Держбюджет-2027 - останні новини

Як повідомляв Главред, Україні на 2027 рік не вистачає близько 70 млрд євро зовнішнього фінансування. Лідери ЄС доручили Єврокомісії підготувати варіанти - від нового спільного кредиту до використання заморожених російських активів. Обговорити це рішення лідери ЄС мають на саміті 26–27 листопада.

Про значний брак коштів у держбюджеті говорив і президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ разом із Єврокомісією готує пропозиції щодо виходу з "космічного" дефіциту. Одним із напрямів, що потребує додаткових грошей, він назвав виробництво дронів-перехоплювачів.

Свої вимоги до бюджету-2027 висловили й громади. Голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов закликав підвищити зарплати вчителів щонайменше до двох мінімальних. Він також наполягає на збереженні 64% ПДФО в місцевих бюджетах і невилученні реверсної дотації з громад на територіях активних бойових дій.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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