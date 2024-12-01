Вступ України в НАТО: чи можливе приєднання до Альянсу без окремих територій - Зеленський

Окупацію своїх територій країною-окупантом - Російською Федерацією Україна ніколи не визнає.

https://glavred.net/ukraine/vstuplenie-ukrainy-v-nato-zelenskiy-otvetil-vozmozhen-li-vhod-bez-otdelnyh-territoriy-10618973.html Посилання скопійоване

Зеленський прокоментував вступ України в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Що сказав Зеленський:

Лише окрема частина територій України не може бути запрошена в Альянс

США, Німеччина та Угорщина поки що не бачать Україну в НАТО

Незабаром будуть введені санкції проти тіньового флоту РФ

Київ вважає реальним варіант, коли країна приєднується до НАТО, але під час війни на неї не поширюється дія 5 статті. Однак входження України до блоку можливе лише повністю, а не без окремих територій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, 1 грудня 2024 року, під час проведення у Києві спільного брифінгу з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає УНІАН.

відео дня

Чи ввійде Україна в НАТО без деокупованих територій?

"Не може бути запрошена до НАТО частина територій України. Це автоматичне визнання, що усі інші території не лише в небезпеці, а усі інші території не є українськими. Тому Україна ніколи на це не піде", - наголосив глава української держави.

Стосовно вступу України до НАТО глава держави наголосив, що вступ до Альянсу став би найкращою гарантією безпеки для України і це, як і інтеграція до ЄС, є принциповими речами.

Однак, до Північноатлантичного Альянсу не може, за його словами, приєднатися лише частина країни.

"Безумовно, все це повернеться. Безумовно, дуже хотілося б, щоб більшість (втрачених внаслідок російської окупації територій - ред.) повернулася дипломатичним шляхом, щоб не було такої кількості жертв. Я не впевнений, що всі це розуміють, але я хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів", - пояснив Зеленський.

Вступ в НАТО / Инфографика: Главред

Хто з партнерів не хоче бачити Україну в НАТО?

Також варто зважати, що США, Німеччина та Угорщина продовжують скептично ставитися до перспективи запрошення України до майбутнього членства в НАТО.

Зокрема, у президента Володимира Зеленського запитали, чи варто Україні очікувати позитивного рішення на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться 3-4 грудня, щодо рекомендації лідерам альянсу запросити Україну до майбутнього членства.

"Я не знаю, що там може бути: вікно відкриється, вікно закриється! Вже стільки було цих вікон, якщо чесно. Це залежить від партнерів. Вони знають нашу позицію. Ми хотіли би рекомендацію від міністрів закордонних справ, але ілюзії немає. Є ті скептичні країни, США на сьогодні входять в список цього, на жаль, скепсису", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що поки не може сказати, чи ухвалить чинний президент США Джо Байден рішення рекомендувати такий крок. Водночас він зауважив, що позиція державного секретаря США Ентоні Блінкена є більш позитивною.

"Але, є ще німецька сторона. Є ще угорська сторона, і тому, лише консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий усіма лідерами", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що зустріч міністрів закордонних справ наступного тижня не є останньою можливістю для ухвалення цього рішення.

"У будь-якому випадку, можна розраховувати на наступні кроки, якщо є політична воля. Є два місяці у діючої влади в США. Вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків... Я ні в чому не бачу ніяких ризиків. Я особисто не бачу! І більшість країн НАТО не бачать ніяких ризиків від рекомендації щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення. Це рекомендація міністрів закордонних справ лідерам щодо майбутнього запрошення України в НАТО", - наголосив Зеленський.

Нові санкції проти Росії

Окрім цього, президент Зеленський також закликав ЄС запровадити санкції проти тіньового флоту РФ - наразі триває підготовка нового санкційного пакета.

"Важливо, щоб пакет був затверджений найближчим часом. Вже є робота країн (у вигляді – ред.) санкцій проти російського тіньового флоту. Це варто підтримувати на рівні всього Європейського Союзу. Ми про це сьогодні говорили. Саме танкерний флот забезпечує Путіну найбільшу частину доходів на війну проти України", – сказав Зеленський.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно ексгенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про вступ України до НАТО. За його словами, потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону.

Нещодавно президент Зеленський також видав заяву про вступ. На його думку, саме членство України в НАТО може зупинити гарячу фазу війни.

Водночас видання Politico розкрило, хто гальмує вступ України до НАТО. Позиція деяких країн контрастує з країнами Балтії та Польщею. Вони ставляться до ідеї запрошення України до Альянсу з більшим ентузіазмом.

Інші новини про НАТО:

Курс України на членство в НАТО та ЄС 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати. 19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко. 21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред