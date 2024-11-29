"Покришили" росіян і взяли Алеппо: у Сирії повстанці пішли в потужний наступ

Повстанці після триденних зіткнень із силами режиму Башара Асада просуваються до центру Алеппо.

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Сирія / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Повстанці захопили Алеппо і вибивають армію Асада

У Сирії знищують російських солдатів

У Сирії загони антиурядових угруповань розвивають масштабну атаку на північному заході і вже досягли міста Алеппо. Після боїв у ніч на п'ятницю, 29 листопада, вони увійшли в найбільше місто півночі країни Алеппо і просуваються до центру.

Озброєні угруповання повстанців після триденних зіткнень із силами режиму Башара Асада просуваються до центру Алеппо із заходу, прорвали оборонні лінії сил режиму в районах Хамданія, Новий Алеппо і Захра на околиці міста та увійшли в центр Алеппо, повідомляє Anadolu.

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Зазначається, що збройні угруповання опозиції також взяли в облогу місто Саракіб, де на південному сході Ідлібу перетинаються траси M4 і M5, з північного і південного напрямків.

При цьому публікуються відео імовірно просування збройних супротивників Башара Асада в міських кварталах. Надходять також повідомлення про знищення в боях невстановленої кількості російських військовослужбовців, передає Радіо "Свобода".

Уточнюється, що опозиційні владі Сирії угруповання вже взяли під контроль понад 50 населених пунктів і захопили приблизно 400 квадратних кілометрів території в провінціях Алеппо та Ідліб.

Рано вранці в п'ятницю був атакований військовий аеропорт Аль-Найраб. Там знищено вертоліт. Ісламістам також вдалося захопити важке озброєння, транспортні засоби, склади сирійської армії, підконтрольної армії Сирії.

Зі свого боку співрозмовники Anadolu також стверджують, що бійці угруповань взяли в полон кілька десятків солдатів сирійської урядової армії. За даними ЗМІ, бійцям "Хайат Тахрір аш-Шам" вдалося захопити понад 10 населених пунктів, серед яких стратегічні Урм-ас-Сугра і Анджара, а також найбільшу базу сирійської армії на заході Алеппо - Базу 46. У четвер бійці "Хайат Тахрір аш-Шам" перекрили важливу міжнародну дорогу, що з'єднує Алеппо з Дамаском.

Подробиці боїв за Алеппо

Повстанці увійшли в Алеппо із західного кордону, підірвавши два автомобілі з бомбами. Після цього вони вступили у відкрите зіткнення з урядовими військами Сирії. Наразі бої тривають у кількох районах Алеппо: аз-Замалек, ас-Сухаджа та аль-Фуркан. Також повідомляється про взяття опозицією під контроль міста Саракіб.

Skynews Arabia з посиланням на джерело пише, що опозиційні сили продовжують наступ на південних, західних і північних фронтах, вони увійшли в район Ар-Рашидін, науково-дослідний центр на заході Алеппо, також вони присутні на південному в'їзді в місто.

Дивіться відео - Алеппо зайняла сирійська опозиція:

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Раніше повідомлялося про те, що в Сирії база росіян злетіла в повітря. Українські спецпризначенці знищили російську військову техніку на захопленому аеродромі.

Як повідомляв Главред, спецпризначенці ГУР потужно вдарили по російській базі безпілотників у Сирії. На цій базі в Сирії російські війська виробляли і тестували ударні БПЛА.

Нагадаємо, у ГУР натякнули на нові удари по найманцях РФ. Представник ГУР пояснив, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не тільки інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців".

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Що за місто Алеппо Стародавнє місто на північному заході Сирії. Під час війни в Сирії розгорнулися запеклі бої за місто. Війна призвела до страшних руйнувань в Алеппо, зокрема, в найдавнішій частині міста. Облога військами Башара Асада й удари ПКС РФ по житлових кварталах призвели до гуманітарної катастрофи у 2-мільйонному Алеппо.

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