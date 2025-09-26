РФ атакує Чернігівщину: є влучання та перебої світла, перші подробиці

Людей закликали перебувати в безпечних місцях.

РФ атакує Чернігівщину / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія атакувала енергетичні обʼєкти Чернігівської області

Відомо про влучання в кілька обʼєктів

У місті фіксуються перебої з електропостачанням

Країна-агресор Росія у п'ятницю, 26 вересня, атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що вже відомо про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням фіксуються у Чернігові та Чернігівському районі.

"Знаходьтесь в безпечних місцях. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що сьогодні протягом дня Повітряні сили попереджали про загрозу дронів як для Чернігова, так і для населених пунктів області.

Затримка поїздів в Чернігові

В Укрзалізниці повідомили, що у зв’язку з відсутністю напруги в мережі є затримка низки приміських поїздів Чернігівщини.

Деякі поїзди затримуються на понад 40 хвилин:

поїзд №6308 Чернігів - Ніжин зупинився по станції Муравійка;

поїзд №6305 Ніжин - Чернігів зупинився по станції Вересоч.

"Працюємо над можливістю продовження руху. У разі змін – інформуватимемо", - заявили у компанії.

Нарощення ударів по Україні

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що за відповідної підготовки протягом однієї доби росіяни можуть запустити 1000 дронів по Україні.

Однак, він зауважив, що щоденні атаки такого масштабу неможливі, бо РФ прийдеться значно збільшити виробництво дронів Shahed-136.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Україні з повітря. У Харківській та Запорізькій областях спалахнули пожежі. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє людей загинули, п'ятнадцять - поранені.

Увечері у вівторок, 23 вересня, Харків також зазнав атаки ворожих безпілотників. Обстріл спричинив наслідки для міської інфраструктури та населення.

22 вересня російська армія спрямувала на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб. Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Знищено та пошкоджено автомобіль.

Про персону: В'ячеслав Чаус В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

