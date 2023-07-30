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Сумний Путін з'явився на публіці після атаки дронів на Москву

Анна Ярославська
30 липня 2023, 13:32 оновлено 30 липня, 13:40
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Володимир Путін взяв участь у параді ВМФ РФ у Санкт-Петербурзі. Протягом усього заходу кремлівський диктатор виглядав сумним і напруженим.
Володимир Путін на параді ВМС 30 Липня
Володимир Путін взяв участь у параді ВМФ 30 липня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У неділю, 30 липня, після атаки дронів на столицю країни-агресора РФ Москву російський диктатор Володимир Путін з'явився на публіці - він взяв участь у параді військово-морського флоту РФ у Санкт-Петербурзі.

Путін разом з міністром оборони Сергієм Шойгу і командувачем ВМС Росії адміралом Миколою Євменовим покатався на катері повз кораблі на Неві.

Цікаво, що парадний лад в акваторії Неви очолює гарматний вітрильний лінійний корабель з примітною назвою "Полтава".

відео дня

У своїй промові Путін заявив, що основне призначення флоту – це захист Батьківщини, тому РФ продовжує нарощувати його міць. За його словами, лише в цьому році російський флот поповнили 30 кораблів різного класу.

Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот
Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот

Слід зауважити, що впродовж усього заходу кремлівський диктатор виглядав сумним і напруженим.

Володимир Путін
Володимир Путін виглядав пригніченим / скріншот

Дивіться відео - Путін з'явився на публіці після атаки дронів на Москву:

Сумний Путін з'явився на публіці після атаки дронів на Москву

Також Путін "пішов у народ". Як пишуть росЗМІ, він потиснув руку багатодітному батькові з Магадана Вадиму Горєлову. Це наштовхує на думку про те, що в параді ВМФ брав участь не сам Путін, а його двійник, оскільки зазвичай кремлівський диктатор тримається подалі від людей на заходах.

Володимир Путін
Володимир Путін "пішов у народ" / скріншот

Вибухи в "Москва-Сіті" 30 липня

Близько третьої години ночі 30 липня в Москві прогриміли щонайменше два вибухи. У країні-агресорі РФ заявили про атаку дронів. Зокрема, вибух пролунав у 50-поверховій будівлі IQ-кварталу в бізнес-центрі "Москва-Сіті".

У цій будівлі розташовані одразу три російських міністерства - Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг. Після вибуху документацію відомства на вулиці виявили перехожі.

Атаку безпілотників прокоментував речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії - щось прилітає, і гучно ... Тому говорити про спокій в російській глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли", — заявив Ігнат.

Інші новини:

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