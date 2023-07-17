Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України - ЗМІ

Улюблений міст Путіна нібито атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.

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Кримський міст атакували надводні дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, Baza

Атака на Кримський міст вночі 17 липня була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України. Про це пишуть кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в силових відомствах.

Так, видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело.

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Видання Obozrevatel також зазначає, що атака на Кримський міст в ніч на 17 липня є спецоперацією СБУ та ВМС. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня 2023

У ніч на 17 липня на Кримському мосту прогриміла "бавовна". Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що обрушився один з прольотів. Втім у Мінтрансі країни-агресора цю інформацію спростовують.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух залізничного транспорту через Кримський міст буде відновлено до 9:00, а поки що закликав користуватися "сухопутним коридором через нові регіони РФ", тобто їхати через окуповані території України.

На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворився величезний затор. Пропагандисти пишуть, що внаслідок вибуху на Кримському мосту загинули дві людини.

На даний момент відомо, що вибухи на Кримському мосту були чутні в 3:04 і 3:20. У мережі опубліковані перші кадри наслідків вибухів.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук озвучив кілька версій подій на Кримському мосту. За його словами, "бавовну" могли влаштувати самі росіяни.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що ГУР не коментують причини подій на Кримському мосту.

"Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва", - сказав він.

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