Як погіршення погоди вплине на бойові дії: в ISW дали прогноз на зиму

Осінні погодні умови знизять темп російських і українських операцій на полі бою, але не зупинять їх повністю.

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Бойові дії триватимуть з обох сторін впродовж зимових місяців / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 37 окрема бригада морської піхоти

Погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період суттєво вплине на проведення операцій на полі бою. Водночас настання зимових холодів та опадів не зупинить бойові дії, а лише внесе корективи в характер їхнього проведення. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що бойові дії триватимуть з обох сторін протягом зимових місяців.

Зокрема, українські офіційні особи заявили, що ЗСУ в зимовий період мають намір провести кампанію щодо знищення російських логістичних маршрутів.

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Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що Україна готує можливості протиповітряної оборони і потребує додаткових систем ППО і ракет великої дальності, таких як ATACMS для ударів по тилах Росії.

За словами офіційного представника Сухопутних військ ЗСУ підполковника Володимира Фітьо, дощ і бруд на сході України ускладнюють швидкість наземних маневрів.

Також Фітьо пояснив, що нинішнє основне завдання українських військових полягає в порушенні наземних ліній зв'язку російських окупантів. Він додав, що погіршення логістики в поєднанні з настанням поганої погоди "заморозять" російські наступальні операції.

Прессекретар 14-ї української механізованої бригади Надія Замрига заявила, що туман і дощ ускладнюють як російську, так і українську повітряну розвідку та призводять до зменшення кількості атак. Вона також зазначила, що через опадання листя стало складніше ховати техніку та особовий склад.

Крім того, погіршення погодних умов змусило російську авіацію знизити активність на півдні України. За словами спікера оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, через складні погодні умови російські війська намагаються з кожним вильотом запускати якомога більше керованих авіабомб.

Що відбувається на фронті

У понеділок, 13 листопада, кремлівські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на Міністерство оборони РФ, повідомили, що російські військові на Херсонщині перейдуть "на більш вигідні позиції". Однак майже одразу цю інформацію спростували, назвавши її "помилковою".

Керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що такі вкиди є елементом ведення бойових дій.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що військове командування РФ могло наказати державним росЗМІ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування військ на окупованій території Херсонської області в рамках інформаційної операції.

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