Війна з РФ: у The Economist назвали кількість загиблих українських воїнів

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.
Про це йдеться в матеріалі американського видання The Economist. При цьому журналісти посилаються на дані американських чиновників.
Оцінюючи зміну ринку праці в Україні, автори матеріалу підкреслюють, що тепер жінки беруться виконувати роботу чоловіків, поки ті мобілізовані в армію.
"За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських солдатів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені", - йдеться в матеріалі.
Уточнюється, що розв'язана РФ війна перевернула життя безлічі українців, а також вплинула на ринок праці. При цьому близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну.
Як пишуть журналісти з посиланням на дані експертів, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.
Крім того, за даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни, а сотні тисяч були призвані на військову службу.
Раніше повідомлялося про те, що на Запоріжжі РФ вдарила по скупченню бійців ЗСУ, в результаті багато загиблих і поранених. У бригаді, яка стоїть в Запорізькій області, сталася надзвичайна подія. Один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади в прифронтовому селі. При цьому загинуло "дуже багато" захисників і цивільного населення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе. З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.
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