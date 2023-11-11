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"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

Анна Ярославська
11 листопада 2023, 14:12
Якщо Росії дозволять виграти війну, в Європі з'явиться нова імперська влада. Тому "обов'язком" всіх країн є підтримка України в її обороні.
Еммануель Макрон, ВСУ, переговори
Еммануель Макрон вважає, що ще не час сідати за стіл переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента, depositphotos.com/ua

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний місяць буде критичним у війні. Час для переговорів з країною-агресором РФ ще не настав.

Французький лідер вважає, що якщо Росії дозволять виграти війну, в Європі з'явиться нова імперська влада. За словами Макрона, те, що кремлівський диктатор Володимир Путін робить в Україні – це імперіалізм та колоніалізм. Тому "обов'язком" його країни і всіх інших держав є підтримка України в її обороні.

Також Макрон підкреслив, що наступний місяць буде критичним, оскільки Україна намагається повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій.

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"Для України" ще не час "сідати за стіл переговорів", - сказав французький президент в интерв‘ю BBC.

При цьому він зазначив, що може прийти час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією".

Мирні переговори - що відомо

Офіційні особи США та Європи нібито обговорюють з українським урядом можливі мирні переговори з країною-агресором Росією для припинення війни.

Заступник представника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що США не проводили з Україною консультацій з приводу можливого старту мирних переговорів з країною-агресором РФ. За його словами, Вашингтон не збирається підштовхувати Київ до переговорів з Кремлем.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не прийшов.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що західні партери не тиснуть на Київ щодо мирних переговорів з Кремлем.

"Треба не забувати – у нас триває війна, тому я вірю у факти. Я жодного разу не чув про тиск і навіть пропозиції щодо якихось переговорів. Наші партнери завжди говорять: коли, як і про що говорити – це рішення України, українського народу і керівництва", – сказав Єрмак.

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