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"Відчується в 2025": Буданов розповів про можливу затяжну війну в Україні

Ангеліна Підвисоцька
14 листопада 2023, 02:00
Інтенсивність боїв може знизитися після того, як Росія відчує на собі дію санкцій.
ВСУ, Буданов
Війна в Україні може бути затяжною / Колаж: Главред, фото: ГУР МО, 22 окрема механізована бригада

Війна в Україні може сильно затягнутися. У випадку тривалого конфлікту з часом РФ не зможе продовжувати великі військові операції. Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, повідомляє NV.

В умовах тривалої війни Кремль не укладатиме мирні угоди з Україною та союзниками. У РФ досі залишаються територіальні "апетити" не тільки в Криму.

"Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад - РФ і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через північних островів (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років", - каже Буданов.

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Він переконаний, що інтенсивність військових дій РФ знизиться, коли РФ відчує вплив санкцій на економіку, зовнішні поставки військової техніки, а також коли суспільство втомиться від війни. Буданов додав, що Росія відчує все це в 2025 році. У той період може статися переломний момент для внутрішніх змін в Росії.

"Поки що в РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо у них масштабну кризу палива, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15-20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їх економіку і соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують в 2025 році", — вказав Буданов.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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війна в Україні вторгнення Росії Кирило Буданов
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