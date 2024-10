Як РФ може використовувати військових КНДР в Україні: у The Guardian назвали цілі Кремля

Коротко:

Російська окупаційна армія може залучати північнокорейські війська для штурмових дій на сході України у зимовий період. Також військові з Північної Кореї можуть використовуватися країною-агресоркою Росією для підтримки логістики та інженерних робіт поблизу лінії фронту.

Проте на даному етапі невідомо, що саме робитимуть військові КНДР у війні проти України, повідомляє The Guardian.

Експерт з аналітичного центру Королівського інституту оборонних досліджень Сем Кренні-Еванс зазначив, що війська з КНДР можуть використовуватися Росією в різних цілях. Він не відкидає варіанту, що російська окупаційна армія може залучати північнокорейські війська для переміщення боєприпасів чи зведення укріплень.

Крім цього, Кренні-Еванс припускає, що РФ може залучити військових Північної Кореї для несення служби в тилу, щоб таким чином вивільнити більше російських військ для відправки на війну в Україну.

За словами генерального директора Центру нової американської безпеки Річарда Фонтейна, така співпраця між Росією та КНДР має очевидні політичні переваги для обох сторін, у першу чергу це посилить відносини між двома членами "Осі потрясінь" – угрупуванням Росія, Китай, Іран і Північна Корея.

The Guardian

"The Guardian" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.