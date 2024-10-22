Як РФ може використовувати військових КНДР в Україні: у The Guardian назвали цілі Кремля

Північнокорейські військові, зокрема, можуть брати участь у штурмових діях на сході України взимку.

https://glavred.net/ukraine/kak-rf-mozhet-ispolzovat-voennyh-kndr-v-ukraine-v-the-guardian-nazvali-celi-kremlya-10607588.html Посилання скопійоване

У The Guardian сказали, як РФ може використовувати військових КНДР в Україні/ колаж: Главред, фото: скрін з відео на YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ може залучати війська з КНДР для участі у зимових штурмах на сході України

Війська КНДР можуть служити в тилу в РФ, що дозволить Кремлю відправити більше своїх військ в Україну

Така співпраця між Росією і КНДР має очевидні політичні переваги для обох сторін

Російська окупаційна армія може залучати північнокорейські війська для штурмових дій на сході України у зимовий період. Також військові з Північної Кореї можуть використовуватися країною-агресоркою Росією для підтримки логістики та інженерних робіт поблизу лінії фронту.

Проте на даному етапі невідомо, що саме робитимуть військові КНДР у війні проти України, повідомляє The Guardian.

відео дня

Експерт з аналітичного центру Королівського інституту оборонних досліджень Сем Кренні-Еванс зазначив, що війська з КНДР можуть використовуватися Росією в різних цілях. Він не відкидає варіанту, що російська окупаційна армія може залучати північнокорейські війська для переміщення боєприпасів чи зведення укріплень.

Крім цього, Кренні-Еванс припускає, що РФ може залучити військових Північної Кореї для несення служби в тилу, щоб таким чином вивільнити більше російських військ для відправки на війну в Україну.

За словами генерального директора Центру нової американської безпеки Річарда Фонтейна, така співпраця між Росією та КНДР має очевидні політичні переваги для обох сторін, у першу чергу це посилить відносини між двома членами "Осі потрясінь" – угрупуванням Росія, Китай, Іран і Північна Корея.

"Росія запропонувала Пхеньяну таку політичну підтримку, яка раніше спостерігалася тільки в Пекіні, і надихнула Північ. Вона також може постачати ракетні технології та, можливо, технології підводних човнів", – зазначив Фонтейн.

The Guardian "The Guardian" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Що відомо про армію Північної Кореї/ Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що КНДР включається у війну в Україні. Згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Після цього повідомлялося, що РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході. У Росії готують північнокорейських військових, щоб перекинути їх на прикордонні території біля України і провести ротацію окупаційних військ.

У BILD зазначили, що Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ "бойових рабів". Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив в Україну елітний спецпідрозділ, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці охороняли батька диктатора. Але поки що це більше припущення самих журналістів.

Також повідомлялося, що Південна Корея скликала Радбез – готується передати Україні наступальну зброю. ЗМІ припускали, що Сеул може переглянути свою допомогу Україні. До цього Південна Корея утримувалася від відправки летального озброєння.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред