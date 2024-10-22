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Південна Корея скликала Радбез: готується передати Україні наступальну зброю

Яна Ставська
22 жовтня 2024, 10:45оновлено 22 жовтня, 11:22
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ЗМІ припускали, що Сеул може переглянути свою допомогу Україні. До цього Південна Корея утримувалася від відправки летального озброєння.
Южная Корея, Путин, Зеленский, Ким Чен Ын
Південна Корея готує "відповідь" на відправку військ КНДР в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео на YouTube

Головне:

  • Південна Корея розглядає передачу Україні наступальної зброї
  • Сеул закликав КНДР вивести війська з Росії
  • Корея надавала Україні тільки гуманітарну допомогу

Південна Корея у вівторок, 22 жовтня, пообіцяла ухвалити "поетапні заходи" проти КНДР і РФ у звʼязку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". З-поміж розглянутих варіантів — передача Україні наступальної зброї, пише агентство Yonhap.

Вказується, що майбутні можливі рішення Південної Кореї розглядали на засіданні Радбезу, яке було скликано для оцінки розвідувальної інформації про перекидання в Росію близько 12 тисяч північнокорейських солдатів.

відео дня

Члени Радбезу ще раз закликали КНДР до негайного виведення військ з Росії.

"Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією продовжиться, Південна Корея не стоятиме осторонь, а відреагує рішуче", — підкреслив заступник радника з національної безпеки Кім Те Хьо.

Серед можливих сценаріїв — відправка Україні зброї для оборони і нападу, повідомив журналістам високопоставлений чиновник.

Агентство нагадує, що Південна Корея вказувала на можливість поставок зброї Україні ще у червні цього року — після того, як Кім Чен Ин підписав з Путіним безпекові домовленості. Але досі Сеул дотримувався своєї позиції щодо надання Україні тільки нелетальної гуманітарної допомоги.

Південна Корея скликала Радбез: готується передати Україні наступальну зброю
Північна і Південна Кореї - у чому відрізняються / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - реакція Південної Кореї

BILD припускав, що Південна Корея може переглянути допомогу Україні - до цього Сеул допомагав тільки гуманітарно і касками. Пізніше інші ЗМІ уточнили, що Корея може відправити в Україну своїх досвідчених розвідників для допиту північнокорейських полонених.

21 жовтня Сеул викликав "на килим" російського посла, якого викликали через війська КНДР в Україні. Зокрема, Південна Корея закликала Росію вивести свої війська та припинити військову співпрацю з Пхеньяном.

Згідно з даними південнокорейської розвідки, з 8 до вересня в Росію переправили 1500 північнокорейських солдатів. Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

Крім цього, стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців.

Що таке Yonhap?

Йонхап - найбільше південнокорейське інформаційне агентство. Це фінансована компанія, що базується в Сеулі, Південна Корея. Yonhap надає новинні статті, фотографії та іншу інформацію для газет, телеканалів і інших засобів масової інформації в Південній Кореї.

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