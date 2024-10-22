Південна Корея скликала Радбез: готується передати Україні наступальну зброю

ЗМІ припускали, що Сеул може переглянути свою допомогу Україні. До цього Південна Корея утримувалася від відправки летального озброєння.

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Південна Корея готує "відповідь" на відправку військ КНДР в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео на YouTube

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Південна Корея розглядає передачу Україні наступальної зброї

Сеул закликав КНДР вивести війська з Росії

Корея надавала Україні тільки гуманітарну допомогу

Південна Корея у вівторок, 22 жовтня, пообіцяла ухвалити "поетапні заходи" проти КНДР і РФ у звʼязку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". З-поміж розглянутих варіантів — передача Україні наступальної зброї, пише агентство Yonhap.

Вказується, що майбутні можливі рішення Південної Кореї розглядали на засіданні Радбезу, яке було скликано для оцінки розвідувальної інформації про перекидання в Росію близько 12 тисяч північнокорейських солдатів.

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Члени Радбезу ще раз закликали КНДР до негайного виведення військ з Росії.

"Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією продовжиться, Південна Корея не стоятиме осторонь, а відреагує рішуче", — підкреслив заступник радника з національної безпеки Кім Те Хьо.

Серед можливих сценаріїв — відправка Україні зброї для оборони і нападу, повідомив журналістам високопоставлений чиновник.

Агентство нагадує, що Південна Корея вказувала на можливість поставок зброї Україні ще у червні цього року — після того, як Кім Чен Ин підписав з Путіним безпекові домовленості. Але досі Сеул дотримувався своєї позиції щодо надання Україні тільки нелетальної гуманітарної допомоги.

Північна і Південна Кореї - у чому відрізняються / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - реакція Південної Кореї

BILD припускав, що Південна Корея може переглянути допомогу Україні - до цього Сеул допомагав тільки гуманітарно і касками. Пізніше інші ЗМІ уточнили, що Корея може відправити в Україну своїх досвідчених розвідників для допиту північнокорейських полонених.

21 жовтня Сеул викликав "на килим" російського посла, якого викликали через війська КНДР в Україні. Зокрема, Південна Корея закликала Росію вивести свої війська та припинити військову співпрацю з Пхеньяном.

Згідно з даними південнокорейської розвідки, з 8 до вересня в Росію переправили 1500 північнокорейських солдатів. Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

Крім цього, стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців.

Що таке Yonhap? Йонхап - найбільше південнокорейське інформаційне агентство. Це фінансована компанія, що базується в Сеулі, Південна Корея. Yonhap надає новинні статті, фотографії та іншу інформацію для газет, телеканалів і інших засобів масової інформації в Південній Кореї.

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