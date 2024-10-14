У розвідці дізналися плани ворога: КНДР включається у війну в Україні – Зеленський

Згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

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Володимир Зеленський заявив про включення КНДР у війну / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача була доповідь розвідок про фактичне включення у війну Північної Кореї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок - Служби зовнішньої розвідки та ГУР про наміри росіян на осінь-зиму", - наголосив він під час свого традиційного вечірнього відеозвернення.

Глава держави уточнив, що згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

"Усе досить докладно. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також - відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Зеленський додав, що за підсумками Ставки дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду і дипломатам.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:

Війська КНДР в Україні - останні новини на тему

Раніше експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила до Росії своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін і глава Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.

/ Инфографика: Главред

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