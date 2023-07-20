Як атака на Кримський міст вплине на логістику окупантів - прогноз експерта

Військова техніка РФ як і раніше йтиме транзитом через Крим, після чого потрапить на південь Херсонської та Запорізької областей.

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Владислав Селезньов розповів, як атака на Кримський міст вплине на логістику армії РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Telegram

Вибухи на Керченському мосту ніяк не вплинуть на постачання російського окупаційного угруповання, яке діє на півдні Запорізької та Херсонської областей. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов.

За його словами, залізнична частина Кримського мосту не пошкоджена – всі ешелони з військовою технікою рухаються без зупинок.

"Ми повинні чітко розуміти: попри заяву Путіна, який сказав, що Керченський міст – об'єкт, шляхом якого переміщуються нібито лише цивільні особи, в мережі поширюється маса відеозаписів, які вказують на зовсім іншу картину. Одразу після відновлення автомобільної частини моста, в Інтернеті з'явилося відео чергового військового ешелону, який переміщувався з бронетехнікою в тимчасово окупований Крим", - сказав Селезньов.

За його словами, військова техніка російських військ, як і раніше, йтиме транзитом через Крим, після чого потрапить на південь Херсонської та Запорізької областей, де її будуть активно застосовувати в рамках бойових дій.

"Однак є і хороші новини. У Криму працюють українські партизани. Вони уважно стежать за переміщенням ворожих сил і засобів, а коли з'являються умови і можливості, підривають шляхи залізничного сполучення. Партизани своїми зусиллями ускладнюють і уповільнюють постачання російських військ. Росіяни нервово реагують на подібні операції та стрімко намагаються зробити всі зусилля для того, щоб відновити залізничне сполучення", - додав військовий експерт.

Селезньов пояснив, що протистояння Росії та України - це війна ресурсів. І та сторона, яка змогла швидше скористатися своїми можливостями в конкретний та потрібний момент, домагається успіху.

"Тому росіяни намагаються забезпечити стабільні поставки всіх військових вантажів через Кримський міст. Естакада для росіян подвійно важлива, тому що постачання залізницею через південь Донецької та Запорізької областей повноцінно не працює через вогневий контроль залізничної ділянки між Волновахою та Мелітополем з боку ЗСУ", - сказав він.

"Таким чином, росіяни зосереджені на забезпеченні свого угруповання на окупованому півдні України по залізничній гілці Кримського мосту. Там від Джанкоя вже йде розвилка - в напрямках півдня Херсонської або Запорізької областей", - резюмував Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Дивіться відео інтерв'ю Владислава Селезньова Главреду:

Вибухи на Кримському мосту

Вночі 17 липня на Кримському мосту знову прогриміли вибухи. Пізніше в Мережі опублікували перші кадри після вибухів на Кримському мосту.

У Службі безпеки України натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту, які прогриміли в ніч на 17 липня.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Кримський міст знову буде атакований. І наступною метою, ймовірно, стане залізнична частина мосту. Якщо це станеться, то буде завдано серйозного удару по постачанню російських окупаційних військ.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на підрив Кримського мосту російські окупанти можуть збільшити кількість масованих ракетних обстрілів території України. Крім того, РФ також може намагатися наступати на деяких напрямках на фронті й збільшити кількість ударів по прикордонних територіях.

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