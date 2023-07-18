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Відновлення Кримського мосту може тривати рік-два - Жданов

Юлія Куришко
18 липня 2023, 03:10
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Полковник запасу розповів, щоб усе це відновити, потрібно робити капітальний ремонт опори.
Відновлення Кримського мосту може тривати рік-два - Жданов
Жданов розповів, скільки ремонтуватимуть Кримський міст / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео Telegram

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, скільки часу може зайняти відновлення мосту після атаки 17 липня.

"Це може бути і рік-два. Якщо росіяни шість місяців відновлювали той проліт, де працювати було простіше, то з цим буде складніше і довше. До того ж ми не знаємо, що все-таки з опорою. Якщо є пошкодження опори, то відновлення може виявитися неможливим. Тоді доведеться обвалювати прольоти, що лишилися цілими, щоб поміняти опору або відремонтувати її. Там же один проліт провалився, а один з'їхав із валків", - зазначив експерт.

Полковник запасу розповів, що такий ремонт - це непросто в інженерному плані. Щоб усе це відновити, потрібно робити капітальний ремонт опори.

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"Якщо опори не постраждали, все одно відновлення буде непростим. Не забувайте, що поблизу Керчі вода майже стояча, там немає течії, а тут - фарватер, там найсильніша течія. І, до речі, через спорудження мосту швидкість течії збільшилася майже вдвічі. Плюс велика висота - більше 30 метрів. Тому відновити Кримський міст після другої атаки буде величезною технічною проблемою для Росії", - додав Олег Жданов.

Атака по Кримському мосту

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух - сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У Мережі опубліковали перші кадри після вибухів на Кримському мосту. На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворилася величезна пробка, в ній коштує понад 1000 автомобілів, пишуть в соціальних Мережах.

Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст. Російський диктатор доручив віце-прем'єру Марату Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту.

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