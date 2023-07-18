'Кримський міст беззахисний і буде знищений': Подоляк ​назвав головну мету атаки

В Офісі президента заявили, що головна мета атаки на Кримський міст не досягнута.

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Подоляк назвав головну мету атаки по Кримському мосту / колаж: Главред, скріншоти: Telegram, Youtube

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Кримський міст незаконно збудований Росією та буде знищений.

У вівторок, 18 липня, Подоляк в ефірі "Сніданок із 1+1" заявив, що головна мета атаки на Кримський міст не досягнута. Ключовим військовим завданням було перерізати залізницю, щоб окупанти не змогли забезпечувати своє угруповання на півдні.

"На превеликий жаль, умовний Кримський міст досі існує. На жаль, не виконане ключове військове завдання, яке мало було б. Немає різниці, хто наніс удар по Кримському мосту, але ключове - перерізати саме залізницю, тому що забезпечення російського окупаційного угрупування йде через цю складову - не через автодорогу, а залізницю. Було бажано це знищити", - розповів Подоляк.

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Подоляк наголосив, що Кримський міст - це юридично відсутній об'єкт.

"Юридично такого об'єкту немає. Немає сенсу навіть обговорювати, чи можна його знищити, чи ні. Це не має відношення до тероризму. Це не має відношення до української території під назвою півострів Крим. Це вже другий ексцес з Кримським мостом... Перших два рази показали, що ця споруда не є захищеною у повному обсязі. Споруда абсолютно беззахисна і в будь-якому випадку буде знищена", - підсумував політик.

Атака по Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух - сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У Мережі опубліковали перші кадри після вибухів на Кримському мосту. На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворилася величезна пробка, в ній коштує понад 1000 автомобілів, пишуть в соціальних Мережах.

Відновлення Кримського мосту може тривати рік-два. Полковник запасу розповів, що такий ремонт - це непросто в інженерному плані. Щоб усе це відновити, потрібно робити капітальний ремонт опори.

Путін відкрито погрожує українцям відповіддю за вибух на Кримському мосту. Диктатор заявив, що міністерство оборони Росії вже готує відповідь і пригрозив українцям. Також Путін підтвердив, що міст отримав значні пошкодження, через це було зупинено рух авто і поїздів по мосту.

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