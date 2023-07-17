Вибухи на Кримському мосту: опубліковані перші кадри

На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворилася величезна пробка, в ній коштує понад 1000 автомобілів, пишуть в соціальних Мережах.

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На Кримському мосту після вибуху обрушився проліт / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Baza

Вночі 17 липня на Кримському мосту у захопленому країною-агресором Криму прогриміли вибухи. На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворилася величезна пробка. У ній більше 100 автомобілів. За інформацією російських окупантів, в результаті вибуху загинули дві людини.

Як пишуть у Мережі, на даний момент відомо, що вибухи були чутні в 3:04 і 3:20. На під'їздах до самого мосту в Краснодарському краї величезна пробка з понад 1000 автомобілів.

Також опубліковані перші кадри пошкодження Кримського мосту.

відео дня

Вибухи на Кримському мосту - перші кадри:

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Соцмережі

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Соцмережі

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Соцмережі

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Telegram-канал Baza

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Telegram-канал Baza

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Telegram-канал Baza

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Telegram-канал Baza

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Telegram-канал Baza

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Telegram-канал Baza

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Telegram-канал Baza

Кадри після вибуху на Кримському мосту / Дніпро оперативний

Дивіться відео наслідків вибухів на Кримському мості:

Відеокадри вибухів на Кримському мосту / Скріншот Главред

В результаті вибуху на Кримському мосту загинули дві людини

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що в результаті вибуху на Кримському мосту загинули чоловік і жінка. Їхня дочка отримала поранення. В автомобілі знаходилися жителі Нового Оскола Бєлгородської області.

Повернення Криму в Україну

Військовий експерт Роман Світан раніше зробив прогноз, згідно з яким Росія не втримає Крим і Донбас. На його думку, російським окупантам для того, щоб залишити за собою контроль над захопленими територіями, потрібна мільйонна армія, але взяти її нізвідки. Кремлю нема чого протиставити допомозі, яку Україні надає західний світ.

Політтехнолог і публіцист Марат Гельман розповів, що буде з Росією після деокупації Криму. На його думку, як тільки ЗСУ опиняться на Кримському півострові, відбудеться бунт, після якого трапиться падіння режиму Володимира Путіна.

Президент США Джо Байден вважає, що повернення Криму буде недостатньо для того, щоб завершити війну, розв'язану Росією проти України. На думку Байдена, знадобиться вирішити ще безліч питань.

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