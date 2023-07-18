РФ мститиметься за удар по Кримському мосту: у Зеленського попередили про загрозу

У Росії є всі ресурси для відповіді за атаку на міст в Криму, попередив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував підрив Кримського мосту / Колаж: Главред, Фото: скріншот , t.me/vanek_nikolaev

У відповідь на підрив Кримського мосту російські окупанти можуть збільшити кількість масованих ракетних обстрілів території України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Крім того, РФ також може намагатися наступати на деяких напрямках на фронті і збільшити кількість ударів по прикордонних територіях, попередив він в ефірі "Сніданку із 1+1".

Представник ОП підкреслив, що на сьогоднішній день у Росії є всі ресурси для відповіді за атаку на міст в Криму.

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"Ядерний удар - це буде кінець сучасної цивілізації як такої. Тоді буде ясно зрозуміло, що немає стримуючих факторів, і це не питання України. Але ні, мені здається, 17 місяців - це навіть не жовтень 2022 року. Сьогодні літо 2023-го, коли вже всі ресурси Росія використовує, всі засоби. Сьогодні вночі була атака на Одещину — і "Шахеди", і "Калібри". Росія це буде збільшувати, поки у неї ресурси є на сьогоднішній день", — зазначив Подоляк.

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 липня, окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух по мосту було зупинено.

Зокрема Мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах".

Пізніше стало відомо про потужному вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Повідомляється, що дві людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще одна - постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Нагадаємо, Роман Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту. За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою. За його припущенням, Кримський міст могли атакувати надводними безпілотниками.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті — решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

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