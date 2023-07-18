"Армія РФ помре з голоду": Жданов передрік нові атаки на Кримський міст

Якщо буде зруйнована залізнична частина Кримського мосту, тимчасово окупований півострів "стає повністю запечатаним".

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Олег Жданов вважає, що атаки на Кримський міст триватимуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Кримський міст знову буде атакований. І наступною метою, ймовірно, стане залізнична частина мосту. Якщо це станеться, то буде завдано серйозного удару по постачанню російських окупаційних військ. Такий прогноз в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Тоді 49-а армія РФ помре з голоду: вона сяде на голодний пайок в боєприпасах, паливі, продовольстві та особовому складі. Це пов'язано з тим, що найближча залізнична гілка проходить через Волноваху на Мелітополь, а ми легко дістаємо залізницю у Волновасі. Як росіяни не старалися, вони не змогли нас відсунути від Вугледара, щоб ми не діставали до Волновахи", - пояснив Жданов.

Якщо буде зруйнована залізнична частина Кримського мосту, тимчасово окупований півострів "стає повністю запечатаним". Допомогти російським військам допоможе лише переправа, якщо вдасться її відновити.

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"Найімовірніше, росіяни очікували подібної атаки на міст, тому що буквально напередодні повідомлялося, що найбільший десантний корабель, який залишився у Росії в строю, прибув в Тамань і надаватиме допомогу поромній переправі", - сказав військовий експерт.

Жданов додав, що поромну переправу Росія вже намагалася запустити в минулому році – це призвело до того, що утворилася величезна черга з фур і автобусів. Поки Кримський міст був на ремонті, автобуси і фури йшли на пором.

"Те ж саме буде і зараз. І поромом вони будуть дуже довго штовхатися. Крім того, танки поромом не повезеш, боєприпаси – лише в дуже обмеженій кількості. Це відчутна проблема для противника, оскільки це дуже великі витрати і час", - резюмував він.

Атака на Кримський міст

Вночі 17 липня на Кримському мосту знову прогриміли вибухи. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася НП в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

В Мережі опублікували перші кадри після вибухів на Кримському мосту.

Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст. Російський диктатор доручив віцепрем'єру Марату Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту.

Російський диктатор Путін цинічно заявив, що його країна начебто не використовує Кримський міст для перевезення військових і техніки для війни в Україні. Водночас, диктатор заявив, що Міністерство оборони Росії вже готує відповідь, і пригрозив українцям.

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