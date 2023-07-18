Туристи РФ допомагають ЗСУ: в ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст

Російські "туристи", що тікають з окупованого Криму, завадили логістиці окупантів з Криму в "тилові райони" Запорізької та Херсонської областей.

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В ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Атака на Кримський міст вночі 17 липня, внаслідок якої було повністю порушено автомобільний рух, здатна погіршити логістику російських окупантів на півдні України під час контрнаступальних дій ЗСУ. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Після вибухів на мосту, який з'єднує материкову РФ з тимчасово окупованим українським півостровом, російська влада звинуватила спецслужби України в завданні вранці 17 липня безпілотного надводного удару по об'єкту.

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На відеозаписі наслідків видно, що один проліт дороги моста через Керченську протоку обрушився, а інший - отримав пошкодження, але залишився цілим.

Міністерство транспорту РФ заявило, що удари не пошкодили ні залізничний міст, ні опори автомобільного мосту, а залізничний рух через міст відновився через кілька годин після удару.

Російська окупаційна "влада" перенаправила інтенсивний рух цивільних авто із захопленого Криму на територію РФ через окуповані південні райони України.

Російські "туристи", які тікають з окупованого Криму, ймовірно, завадили російській логістиці з Криму в "тилові райони" на території Запорізької та Херсонської областей. Окупаційна "влада" попросила цивільних осіб розглянути альтернативні шляхи евакуації.

Аналітики ISW зазначають, що російська та окупаційна "влада", схоже, зайняті пом'якшенням наслідків нападу, а не використанням інциденту для масованих інформаційних атак з риторичними інтонаціями.

Тим часом російські "воєнкори" піддали критиці російську владу за нездатність забезпечити безпеку Керченського мосту.

Атака на Кримський міст

Вночі 17 липня на Кримському мосту знову пролунали вибухи. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася НП в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

В Мережі опублікували перші кадри після вибухів на Кримському мосту.

Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст. Російський диктатор доручив віце-прем'єру Марату Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту.

Російський диктатор Путін цинічно заявив, що його країна начебто не використовує Кримський міст для перевезення військових і техніки для війни в Україні. Водночас, диктатор заявив, що Міністерство оборони Росії вже готує відповідь, і пригрозив українцям.

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