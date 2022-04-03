"У телепортацію не віриться": терорист Гіркін викрив брехню Кадирова про штурм Азовсталі

Гіркін викрив брехню Кадирова про штурм Азовсталі / Факти - ICTV

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін викрив главу Чечні Рамзана Кадирова у брехні щодо нібито перебування його найманців в Маріуполі та "штурму" місцевого заводу Азовсталь.

Зокрема, Гіркін, посилаючись на свої джерела, повідомив, що "кадирівців" в Маріуполі немає.

"За повідомленнями тих, хто реально бореться в Маріуполі (прямо зараз) можна стверджувати, що завод, який "штурмують" чеченські спецназівці, знаходиться де завгодно, але лише не в Маріуполі", - написав Гіркін у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що російські окупанти досі не зуміли пробитися до кордонів заводу Азовсталь через житлову забудову, яку обороняють українські захисники.

"А в можливість "телепортації" чеченських бійців в тил до укрів - м'яко кажучи - не дуже віриться", - написав терорист.

Зазначимо, 2 квітня Кадиров у своєму Telegram-каналі повідомив, що його найманці "приступили до штурму заводу в Маріуполі".

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Як повідомляв Главред, чеченські найманці полку Рамзана Кадирова зняли пропагандистський ролик про роздачу гуманітарної допомоги жителям окупованих міст України.

"Кадирівці" стверджують, що продукти харчування та медикаменти були передані від Фонду матері голови Ічкерії Аймані Несіївни. Але насправді найманці розграбували українські гуманітарні конвої.

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