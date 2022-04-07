Погрожував "взяти" Київ, але не зміг впоратися з м'ячем: Кадиров зганьбився на баскетбольному матчі

Кадиров зганьбився на баскетбольному матчі / скріншот

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров зганьбився на баскетбольному майданчику, бо з кількох спроб не зміг кинути м'яча у кошик.

На відкритті баскетбольного матчу Кадиров, який раніше погрожував захопити Київ, з кількох спроб не зміг докинути м'яч у кошик.

Нагадаємо, 3 березня в російських Телеграм-каналах з'явилася інформація - мовляв, Рамзан Кадиров знаходиться в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які беруть участь у війні проти України.

читайте такожМішок картоплі, цибулі та літр рослинної олії за мертвого кадирівця - як у Чечні "шанують героїв"Російські пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновок, що Кадиров знаходиться в приблизно за сім кілометрів від української столиці. В СБУ це вкидання спростували.

Також повідомлялося, що підкоряються чеченському диктатору Рамзану Кадирову загони знову відзначилися зйомкою постановочного "бою" на відео для сервісу TikTok. В цей раз вони "вступили в бій" з порожнім гаражем.

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