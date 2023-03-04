До Різдва Христового, 25 грудня, ми будемо святкувати перший етап перемоги - Світан

Експерт підкреслив, що це тільки перший етап – зачистка нашої території від окупації Росії.

ВСУ, Роман Світан / 93-тя ОМБр, скріншот YouTube

Війна в Україні може завершитися вже цього року за умови, якщо збережеться поточна динаміка поставок озброєнь вважає полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що перший етап перемоги українці можуть відсвяткувати вже до 25 грудня.

"Сили оборони України вийдуть на кордони 1991 року вже цього року, якщо збережеться поточна динаміка поставок озброєнь. Якщо зброя буде чинити так само, як в січні-лютому. За умови збереження нинішньої динаміки передачі зброї, до кінця 2023 року до Різдва Христового, 25 грудня, ми будемо святкувати перший етап перемоги", - заявив експерт.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Разом з тим він підкреслив, що це тільки перший етап – зачистка нашої території від окупації Росії.

"Другий етап війни повинен передбачати повний розвал Росії з ліквідацією тиску на наш кордон з Росією або з цими 5 областями, які після розпаду РФ можуть стати республіками. Процес розвалу Росії може затягнутися на термін від декількох до 10 років", - підсумував Світан.

Коли закінчиться війна

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан прогнозує, що протягом пів року гаряча фаза війни в Україні зійде нанівець. За його словами, вже зараз можна прорахувати, коли почнеться повне домінування ЗСУ над російською армією. Це питання кількох місяців.

Також, за словами Світана, ЗС РФ можна знищити за одну ніч. Експерт заявив, що російська протиповітряна оборона відсутня повністю. Кремль не готувався до війни, була лише ядерна доктрина.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан назвав дві умови для завершення війни перемогою України. За його словами, перше завдання можна виконати протягом найближчих двох місяців.

"Нам потрібно виконати два масштабних проекти. Перший-перерізати сухопутний коридор, що живить Херсонське і Кримське угруповання, добити остаточно Кримський міст, перевести це угруповання в режим оперативного оточення. Потім дальніми ракетами знищити гарнізон і прийняти капітуляцію, принаймні, його частини. Це можливо зробити протягом двох місяців, за лютий і Березень", - сказав Світан.

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