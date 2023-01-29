Гаряча фаза війни затягнеться до кінця весни, ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року - Світан

Приблизно в лютому окупанти використають всі складські запаси в нуль і будуть вистрілювати 5 тисяч снарядів на добу, а не 10-15 тис., як зараз.

Російський ОПК не впорається з ОПК провідних країн світу / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прогнозує, що протягом півроку гаряча фаза війни в Україні зійде нанівець.

За його словами, вже зараз можна прорахувати, коли почнеться повне домінування ЗСУ над російською армією. Це питання кількох місяців.

"Це прекрасно розуміють і російські командири, російське військове керівництво, тому вони від безвиході вивели на максимальну потужність ОПК", - сказав експерт в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Світан пояснив: якщо РФ виробляють на добу 5 тисяч снарядів, то приблизно в лютому, окупанти використовують всі складські запаси в нуль і будуть вистрілювати 5 тисяч снарядів на добу, а не 10-15 тис., як зараз.

"Також вийдуть на такий же рівень по ракетах. Вони можуть виробляти мінімум одну ракету на добу, тобто вони будуть або їх накопичувати і далі використовувати хвилями, або по одній ракеті. До весни вони будуть затикати дірки за рахунок живої сили", - сказав він.

За словами експерта, російський ОПК не впорається з ОПК провідних економічних країн світу.

"Гаряча фаза затягнеться десь до кінця весни. Я думаю, до цього часу ми вже повинні вийти на кордони 1991 року. Ми можемо зафіксувати цей кордон десь під кінець весни", - вважає Роман Світан.

Як повідомляв Главред, раніше полковник запасу ЗСУ Роман Світан прогнозував, що нове західне озброєння дозволить ЗСУ перейти в наступ в Запорізькій області до берега Азовського моря, щоб перерізати Росії сухопутний коридор в окупований Крим.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія ймовірно готує вирішальне наступ на Донбасі та намагається перешкодити Україні повернути собі ініціативу. Експерти прогнозують, що країна-агресорка може спробувати провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей. Ці етапи, найімовірніше, вимагатимуть від шести до 12 місяців, проте малоймовірно, що окупанти зможуть утримати позиції.

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