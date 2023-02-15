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Найвідоміший генерал США назвав, як закінчиться війна в Україні

15 лютого 2023, 22:16
Генерал і колишній глава ЦРУ додав, що санкції проти Росії слід посилити.
ВСУ, війна, українські військові
Війна в Україні / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії.

Колишній глава коаліційної сили в Іраку, екс-директор ЦРУ і колишній командир США в Афганістані в інтерв'ю німецькому порталу сказав, що на його думку, закінчиться війна в Україні, та будуть переговори, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого — це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", — сказав Девід Петреус.

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Генерал і колишній глава ЦРУ додав, що санкції проти Росії слід посилити. Завдяки цьому є шанс, що війна закінчиться раніше.

Хто такий Девід Петреус

Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

"Ми повинні зробити все можливе в США і Заході, щоб підтримати Україну і наблизитися до дня, коли Володимир Путін зрозуміє, що ця війна не може бути проведена на українській землі і що вона невигідна", — додав Петреус.

На його думку, в армії агресора немає належної підготовки, включаючи, перш за все, тактичної підготовки і модернізованої зброї, а також в їх стратегії і командування є серйозні недоліки.

Крім того, армія РФ "робить багато помилок" під час боїв. Водночас росіяни недооцінили Україну.

"Вони повністю недооцінили можливості українських військових, рішучість українців і підтримку Києва США, інших країн НАТО і західних партнерів", — сказав Петреус.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов спрогнозував, як далі можуть розвиватися події у війні в Україні. Він зазначає, що українські військові можуть зупинити новий наступ окупантів, який планує Путін. До Криму вони можуть дійти після того, як звільнять Донбас і південні області нашої держави.

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війна в Україні війна Росії та України
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