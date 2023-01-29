ЗС РФ можна знищити за одну ніч: Світан розповів про проблеми з російською ППО

Російська протиповітряна оборона відсутня повністю. Вони не готувалися до війни, була лише ядерна доктрина.

Знищення ЗС РФ можливе впродовж однієї ночі, сказав Роман Світан / Фото Міноброни РФ, скріншот

Закрити територію Росії системою протиповітряної оборони неможливо через її велику площу. Тому зараз росіяни намагаються прикрити хоча б точкові об'єкти. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, ефективність російських ЗРК "Панцир", один з яких розмістили на даху будівлі Міноборони в Москві, становить до 30%.

"Вони ефективні, коли вбудовані в загальну систему протиповітряної оборони, як один з ешелонів ППО. Після того, як вони витягли "панцир" на Міністерство оборони, вони повинні були ще на всіх найближчих будинках підняти зенітні установки і поставити розрахунки з "Іглами", притягнути С-300, С-400, і повинні висіти винищувачі. "Панцир" - це більше показуха", - пояснив експерт.

За словами Світана, ЗСУ може проходити російські ППО, тому що російська протиповітряна оборона відсутня повністю.

"У них немає зенітно-ракетних комплексів, що прикривають периметр. Це погане планування, крадіжки. Вони не готувалися до війни. Була ядерна доктрина і все", - сказав він.

При цьому, на думку експерта, знищити ядерний арсенал – це погана ідея, тому що вийде так звана брудна бомба. Ядерного вибуху не буде, але розпилення ядерного заряду відбудеться, і буде заражена територія на 1000 років.

"Більше того, ще є ядерні заряди на підводних човнах, які в один момент знищити неможливо. Тобто, це не вирішення питання як такого. Це завдання світової громадськості, завдання ООН ухвалити резолюцію або ухвалити рішення про передачу або перепідпорядкування ядерних арсеналів Росії ООН, і тоді 12-те головне управління Міноборони РФ, яке займається контролем і охороною цих ядерних арсеналів, візьме під козирок і буде підкорятися вже безпосередньо блакитним каскам", - вважає експерт.

Світан додав, що 12-те управлінн я- це ті офіцери, які займаються контролем засобів ураження, здатних знищити весь світ.

"У них є певні моменти, пов'язані з відповідальністю за виконання завдання, тому вони однозначно перепідпорядкуються рішенню ООН і будуть виконувати їхнє завдання. А взагалі, знищення російських збройних сил дійсно можливе впродовж однієї ночі", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, у центрі Москви встановили системи протиповітряної оборони прямо на даху двох будівель - бізнес-центру в Тетеринському провулку і будівлі російського Міноборони. Там поставили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир". У мережі висміяли страхи російських окупантів, створивши на цю тему безліч мемів і фотожаб.

Крім того, комплекс ППО зафіксували всього в 10 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прогнозує, що впродовж півроку гаряча фаза війни в Україні зійде нанівець. За його словами, вже зараз можна прорахувати, коли почнеться повне домінування ЗСУ над російською армією. Це питання кількох місяців.

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