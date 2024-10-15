Сховала мільйони у польських банках: у голови МСЕК Крупи знийшли ще більше грошей

Тетяна Крупа поклала на рахунок у польському банку майже 600 тисяч доларів.

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Тетяна Крупа приховала у польських банках мільйони гривень / Колаж: Главред, фото: Хмельницька ОДА, ДБР

У голови хмельницького МСЕК Тетяни Крупи знайшли приховані мільйони гривень на рахунках у польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Про це стало відомо з даних судового реєстру, повідомляє Главком.

Зазначається, що 26 жовтні 2022 року Крупа поклала на рахунок банку 590 тисяч доларів. Відповідну квитанції про грошовий переказ було знайдено слідчими ДБР у квартирі під час обшуку. За курсом НБУ на час операції сума складає 21,5 мільйон гривень. Ці кошти голова хмельницького МСЕК не відобразила в електронній декларації за 2023 рік.

Також відомо про те, що чоловік підозрюваної, Володимир Крупа, також таємно зберігав гроші у польських банках. Всього було знайдено 11,3 тисяч євро та 1,2 мільйон доларів. Ці кошти також не були зареєстровані у декларації.

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Адвокати Тетяни Крупи намагаються оскаржити рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Розгляд справи відбудеться 17 жовтня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Справа Тетяни Крупи - всі новини

Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Згодом Державне бюро розслідувань (ДБР) в рамках досудового слідства розпочало перевірку списків "ухилянтів", які виявили під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У списках містилися прізвища осіб та фіктивні діагнози.

7 жовтня голові Хмельницької обласної МСЕК обрали запобіжний захід. Тетяну Крупу відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень.

Блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов повідомляв, що завдяки ситуації, яка повʼязана Тетяною Крупою, українці помітили проблему, про яку люди з інвалідністю і їх родини знають десятиліттями.

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