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Збочений особистий світогляд: Ілларіонов назвав справжню причину війни Путіна в Україні

27 квітня 2022, 01:24

Для Путіна неприйнятним є існування суверенної Української держави, незалежної української нації, унікального українського етносу.

Путина
Підготовку до війни з Україною Путін розпочав приблизно два десятиліття тому / Фото Reuters

Загарбницька війна Росії проти України є частиною світогляду президента країни-агресора Володимира Путіна, який цілком можна назвати імперським. Плюс він посилений особливим психологічним станом господаря Кремля. Стратегічною метою Путіна є прагнення відтворити так звану "історичну Росію".

Таку думку під час чату на Главреді озвучив економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

За його словами, підготовку до цієї війни Путін почав приблизно два десятиліття тому.

"У 2003 році він здійснив першу спробу захоплення української території – коси Тузла в Керченській протоці. Але коса була захищена українськими прикордонниками і президентом України Леонідом Кучмою, який був змушений перервати свій візит до Латинської Америки і повернутися, ледь його почавши. Тоді Кучма прилетів до Криму і взяв участь в обороні коси Тузла", - нагадав Іларіонов.

Відтоді було чимало інших подій, що підтверджували наміри Путіна по відношенню до України.

"Найважливіший етап на цьому шляху - Бухарестський саміт НАТО 3 квітня 2008 року, під час якого Путін пояснював Джорджу Бушу-молодшому і присутнім лідерам держав, що Україна, з його точки зору, є державою, що "не відбулася", а половина території країни – так звана "Новоросія" – нібито належить Росії та повинна бути передана їй. По суті, тоді були публічно заявлені територіальні претензії Росії до України. Далі були добре відомі події 2014 року: окупація Криму та розв'язання війни на Донбасі", - нагадав Ілларіонов.

За його словами, для Путіна неприйнятним є існування суверенної Української держави, незалежної української нації, унікального українського етносу, людей української національності.

"Українців, як, втім, і білорусів, як окремих етносів і самостійних націй, на його думку, нібито не існує, вони є лише частинами російського народу. Попри те, що було представлено безліч спростувань цих помилкових ідей, були опубліковані пояснення їхньої необґрунтованості з точки зору історії, етнічних досліджень, лінгвістики, фактичного існування незалежної держави Україна, Путін продовжує дотримуватися своїх фантастичних уявлень", - пояснив Ілларіонов.

Незважаючи на всі новини з фронту про провал бліцкригу і втрати російської армії помилкова і безпідставна концепція Путіна, як і раніше, в ньому живе, і він нею керується.

"Ґрунтуючись саме на цій концепції, він віддавав накази про початок і продовження ведення військових дій (...) Путін дотримується своєї безпідставної концепції, він продовжує віддавати накази про знищення людей, щонайменше, в двох країнах", - зазначив експерт.

читайте також"Вирішив особисто керувати всіма операціями?": Арестович розповів про найбільшу дурість ПутінаІлларіонов додав, що багато інших факторів, наприклад, членство України в НАТО, не є для Путіна принциповим питанням.

"Це лише привід, один з аргументів для частини російської публіки, за допомогою якого Путін намагається обґрунтувати свої дії проти України. Але це не реальна причина. Реальна причина - це наявність тієї самої концепції, складовими частинами якої є концепції про "єдиний народ" і "історичну Росію". Це приклад безпрецедентно збоченого особистого світогляду", - вважає експерт.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, вважає, що російські генерали бояться доповідати Кремлівському диктатору Володимиру Путіну погані новини про війну в Україні.

Тим часом медіаексперт і керівник проекту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що наближається провал російської армії у другій фазі війни в Україні. За його словами, якщо ситуація поблизу Ізюма та Горлівки не зміниться впродовж кількох тижнів, то російські війська почнуть відступати.

Інші новини:

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