Ця "банда" досі залишається дуже небезпечною: експерт закликав не недооцінювати армію Росії

Андрій Ілларіонов закликав не применшувати реальний потенціал російської армії / Колаж Фото УНІАН

Не варто применшувати військовий потенціал країни-агресора РФ. Попри те що в російській армії чимало мародерів і гвалтівників, ця армія, як і раніше, добре озброєна.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

"Що стосується якості Збройних сил Російської Федерації, я б не став займатися шапкозакиданням і применшувати реальний потенціал російської армії (...) В розпорядженні російського війська, як і раніше, є дуже серйозні озброєння, військова техніка, величезна кількість боєприпасів, палива та колосальні ресурси. Ця банда як і раніше окупує значну частину української території, а на деяких напрямках вона продовжує просуватися", - сказав експерт.

Ілларіонов зазначив, що військовий потенціал РФ зберігається на території України і також може бути мобілізований в РФ в результаті можливого проведення загальної мобілізації.

"Також можлива технічна і військова мобілізація, яка ще в повному масштабі на території Росії не проводилася. Тому не потрібно поспішати з остаточними оцінками і вважати, що російська армія на цьому закінчилася", - попередив експерт.

Ілларіонов додав, що зараз сприйняття російської армії в світі стало більш об'єктивним.

читайте такожЧи піде Путін на застосування ядерної зброї - відповідь експерта"Ще два місяці тому американські засоби масової інформації розповідали про те, як російська армія візьме Київ за 48 годин, а за 72 години "російські танки розчавлять Україну". Зараз ця точка зору піддається радикальному перегляду. Але не слід поспішати говорити остаточний "гоп", оскільки російська армія як і раніше зберігає свою силу, залишається дуже небезпечною, окупує значну частину території України, при цьому велика кількість українських громадян зараз знаходяться на окупованій території в дуже небезпечному становищі - вони піддаються насильству, побиттям, грабежам. Остаточну оцінку російській армії будемо виставляти тоді, коли остання п'ядь української території буде звільнена від агресора", - резюмував експерт.читайте також50 осіб на кілометр фронту: Арестович розповів, скільки російських військових перебувають в Україні

Як повідомляв Главред, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк заявив, що рівень бойової спроможності Збройних сил України набагато вищий, ніж у половини країн Північноатлантичного альянсу разом узятих. Якби країна була в блоці безпеки Заходу, її армія стала б четвертою в організації після військ США, Великої Битанії й Туреччини. Україна стала еталоном країни для інтеграції в Альянс і може вступити в НАТО вже найближчим часом завдяки своїм військам, які продемонстрували потужну силу у війні з Росією.

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