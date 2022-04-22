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Ця "банда" досі залишається дуже небезпечною: експерт закликав не недооцінювати армію Росії

22 квітня 2022, 01:41

Остаточну оцінку російської армії потрібно давати тоді, коли остання п'ядь української території буде звільнена від агресора, вважає Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов, армія РФ
Андрій Ілларіонов закликав не применшувати реальний потенціал російської армії / Колаж Фото УНІАН

Не варто применшувати військовий потенціал країни-агресора РФ. Попри те що в російській армії чимало мародерів і гвалтівників, ця армія, як і раніше, добре озброєна.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

"Що стосується якості Збройних сил Російської Федерації, я б не став займатися шапкозакиданням і применшувати реальний потенціал російської армії (...) В розпорядженні російського війська, як і раніше, є дуже серйозні озброєння, військова техніка, величезна кількість боєприпасів, палива та колосальні ресурси. Ця банда як і раніше окупує значну частину української території, а на деяких напрямках вона продовжує просуватися", - сказав експерт.

Ілларіонов зазначив, що військовий потенціал РФ зберігається на території України і також може бути мобілізований в РФ в результаті можливого проведення загальної мобілізації.

"Також можлива технічна і військова мобілізація, яка ще в повному масштабі на території Росії не проводилася. Тому не потрібно поспішати з остаточними оцінками і вважати, що російська армія на цьому закінчилася", - попередив експерт.

Ілларіонов додав, що зараз сприйняття російської армії в світі стало більш об'єктивним.

читайте такожЧи піде Путін на застосування ядерної зброї - відповідь експерта"Ще два місяці тому американські засоби масової інформації розповідали про те, як російська армія візьме Київ за 48 годин, а за 72 години "російські танки розчавлять Україну". Зараз ця точка зору піддається радикальному перегляду. Але не слід поспішати говорити остаточний "гоп", оскільки російська армія як і раніше зберігає свою силу, залишається дуже небезпечною, окупує значну частину території України, при цьому велика кількість українських громадян зараз знаходяться на окупованій території в дуже небезпечному становищі - вони піддаються насильству, побиттям, грабежам. Остаточну оцінку російській армії будемо виставляти тоді, коли остання п'ядь української території буде звільнена від агресора", - резюмував експерт.читайте також50 осіб на кілометр фронту: Арестович розповів, скільки російських військових перебувають в Україні

Як повідомляв Главред, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк заявив, що рівень бойової спроможності Збройних сил України набагато вищий, ніж у половини країн Північноатлантичного альянсу разом узятих. Якби країна була в блоці безпеки Заходу, її армія стала б четвертою в організації після військ США, Великої Битанії й Туреччини. Україна стала еталоном країни для інтеграції в Альянс і може вступити в НАТО вже найближчим часом завдяки своїм військам, які продемонстрували потужну силу у війні з Росією.

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