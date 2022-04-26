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За два місяці війни в Україні Росія втратила танків на два роки вперед - WSJ

26 квітня 2022, 12:40

Росія не лише втрачає, танки, літаки, гелікоптери, а й ринки збуту. Світ бачить, як легко горить броня військової техніки РФ і починає сумніватися в якості.

танк рф
Росія втратила понад 3 тисячі одиниць великої техніки в Україні / Фото Reuters

Вторгнення Росії в Україну сильно б'є по військово-технічному потенціалу країни-агресора. За два місяці війни РФ втратила понад 500 танків при можливості виробництва 250 танків на рік.

Як повідомляє The Wall Street Journal, за два місяці війни Росія розгорнула більшу частину своїх озброєнь, зокрема тих, які вважалися найсучаснішими. Було випущено величезну кількість ракет, реактивних снарядів, артилерійських боєприпасів.

Як зазначають аналітики системи відстеження розвідданих Oryx, країна-агресор втратила понад 3 тис. одиниць великої техніки в Україні, зокрема:

  • понад 500 основних бойових танків;
  • 300 бойових броньованих машин;
  • 20 реактивних винищувачів;
  • 30 гелікоптерів.

І це лише документально підтверджені втрати.

Експерти зазначають, що в останні роки Росія виробляла близько 250 танків і 150 літаків на рік. Це означає, що українські сили за два місяці знищили танків, вироблених в Росії щонайменше за два роки.

У РФ почали розконсервувати стару радянську техніку. Вважається, що її кількість дозволить заповнювати втрати ще довгий період часу. Однак є багато питань до якості цієї техніки та її стану.

читайте такожХвалена зброя РФ існує лише у фантазіях генералів: чим насправді воює армія РосіїЧерез санкції, вже наступного року Росія зазнає серйозних труднощів з виробництвом техніки, оскільки військові заводи працюють з використанням іноземного обладнання та комплектуючих. Закінчаться нинішні запаси, а заповнити їх буде нічим.

Видання також зазначає, що до початку повномасштабної війни в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року, Росія експортувала зброю у понад 45 країн. З 2016 року на її частку припадало близько 20% світових продажів озброєнь. Вторгнення в Україну все змінило. Росія не лише втрачає, танки, літаки, гелікоптери, а й ринки їхньго збуту.

Найбільший виробник танків в Росії Уралвагонзавод вже зупиняє виробництво і звільняє співробітників через брак деталей для бронемашин, які раніше імпортувалися зі Швеції.

"З кількістю замовлень проблем немає. Є проблеми з їхнім виконанням", - заявив представник профспілки Уралвагонзаводу Олександр Іванов.

Однак, автор статті зазначає, що із замовленнями також можуть виникнути серйозні проблеми. Передусім через те, що весь світ бачить, як воює російська техніка в Україні, коли броня легко пробивається і вигорає. Окупанти самі собі створюють антирекламу і втрачають міжнародний авторитет.

"Коли росіяни показують, що їхня зброя вибухає всюди, виникає загальна думка, що, можливо, це обладнання не таке вже й хороше", – зазначив Скотт Бостон, старший військовий аналітик Rand Corp.

Інша проблема експортованої Росією продукції - це те, що ще з радянських часів там не турбувалися через виробництво запчастин до бойових машин, що робило їх практично "одноразовими". У країнах Заходу переймаються через запасні частини, щоби пошкоджена техніка могла повертатися в стрій. Це додатковий фактор, який може відштовхнути найбільших іноземних покупців російської військової продукції, таких як Індія, В'єтнам і Єгипет.

Таким чином, проблеми в оборонному секторі вдарять по доходах від експорту військової техніки і бюджету країни-агресора. Військова міць агресора і прибутки від експорту озброєнь будуть обмежені на довгі роки.

Втрати Росії в Україні

У Генштабі ЗСУ озвучили загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 квітня:

  • особового складу - близько 22100 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 918 (+34);
  • бойових броньованих машин - 2308 (+50);
  • артилерійських систем - 416 (+5);
  • РСЗВ - 149 (+0);
  • засобів ППО - 69 (+0);
  • літаків – 184 (+3);
  • вертольотів - 154 (+0);
  • автомобільної техніки - 1643 (+77);
  • кораблів/катерів - 8 (+0);
  • цистерн з ПММ - 76 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4);
  • спеціальної техніки - 31 (+3);
  • пускових установок ОТРК - 4 (+0).
Втрати Росії в Україні-26 квітня 2022
Втрати Росії в Україні станом на 26 квітня 2022 / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, українські захисники показали, як працює зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 ізсередини. Саме за допомогою цього ЗРК 25 квітня був збитий в Балаклійському районі Харківської області винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів.

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