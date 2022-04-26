ЗСУ перехопили ініціативу: експерт назвав останній шанс РФ на перемогу у війні

Перемога у війні визначається стратегією, а успіхи РФ за два місяці війни вкрай мізерні, підкреслив Юрій Бутусов.
За останній час російські окупанти зуміли домогтися в Україні лише тактичних успіхів, заявив військовий експерт, головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Як пише він у Facebook, Україна захопила стратегічну ініціативу у війні.
Він пояснив, що перемога у війні визначається стратегією, а успіхи РФ за два місяці війни вкрай мізерні.
Експерт пояснив, що РФ втягнулася у війну на виснаження проти України, підтриманої всіма країнами НАТО і більшістю країн світу, які володіють в десятки разів більшими ресурсами.
Він упевнений, що навіть захоплення Маріуполя ніяк не змінить стратегічне положення Росії, і тільки призведе до посилення опору, змусить Україну відмовитися від компромісів.
Разом з тим технологічна перевага у війні після поставок заходу буде поступово переходити на бік України, що призведе до великих втрат РФ і втрати російською армією можливості утримувати захоплені території, зазначив журналіст.
"Для продовження війни Путіну доведеться проводити часткову мобілізацію, що завдасть величезної шкоди російській економіці, і деморалізує російське суспільство. Україна захопила стратегічну ініціативу у війні. Росія здатна на окремі тактичні успіхи, але жодну зі своїх первинних цілей досягти нездатна. Стратегія Путіна провалилася і шансів на падіння України ніяких немає. Продовження, терміни і ціна війни залежать від здатності України грамотно спланувати застосування наявних матеріальних і людських ресурсів, а також масштабів залучення ресурсів озброєння і професійних військових кадрів з-за кордону", - пише Бутусов.
Він також перерахував головні провали РФ в Україні:
- Оточення основних адміністративних центрів - Києва та Харкова, дезорганізація управління країною та примус до капітуляції керівництва України. Результат: цілі не досягнуті;
- Зрив мобілізаційного розгортання України шляхом глибокого наступу на території 11 областей. Результат: цілі не досягнуті;
- Розсічення стратегічних магістралей України західніше Києва і північніше Кривого Рогу, щоб не дати можливість країнам НАТО надати будь-яку підтримку і постачання. Результат: цілі не досягнуті;
- Захоплення українських портів Причорномор'я та Приазов'я, створення коридору від РФ до Придністров'я. Результат: цілі досягнуті частково - Приазов'я захоплено, але Миколаївська і Одеська області міцно захищені, і головні морські порти надійно обороняються;
- Підрив економіки і деморалізація суспільства, щоб відмовитися від організованого опору. Результат: цілі не досягнуті;
- Розвал системи оборони, знищення військової інфраструктури. Результат: цілі не досягнуті;
- Захоплення Донецької та Луганської областей. Результат: цілі не досягнуті.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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