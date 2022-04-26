У бункері панує страх і параноя: генерали "продають" Путіну лише майбутні перемоги - Арестович

У бункер до Путіна, мабуть, не можна приходити з поганими новинами, припустив Арестович / Reuters

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, який раніше не виключив, що в РФ почалася партизанська війна, вважає, що російські генерали бояться доповідати кремлівському диктатору Володимиру Путіну погані новини про війну в Україні.

"Путін категорично заборонив доповідати про неуспіхи. Йому доповідають тільки про успіхи, про майбутні успіхи. Це найгірший вид, про який може доповідати начальство", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, у військово-політичному керівництві країни-агресора настільки втрачено управління, що Путіну змушені "продавати майбутні перемоги".

"Це катастрофа, так не можна планувати. Мабуть, в бункері панує така параноя, що не можна взагалі прийти з поганою новиною. Це означає або дикий страх, або неможливість прорахувати позицію. Чи то там репресії пройшли, чи обіцяні репресії", - припустив Арестович.

читайте такожСпецслужби знайшли бункер, в якому сидить Путін - АваковЯк повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що активна фаза бойових дій в війні Росії проти України завершиться не пізніше, ніж за два-три тижні. За його словами, це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ росіян, тому що їм ніде взяти нові резерви.

Арестович впевнений, що за підсумками війни в Україні Донецьк та Луганськ перейдуть під контроль Києва.

У свою чергу, медіаексперт і керівник проекту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що наближається провал російської армії у другій фазі війни в Україні. За його словами, якщо ситуація поблизу Ізюма та Горлівки не зміниться упродовж кількох тижнів, то російські війська почнуть відступати.

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