УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зміни в мобілізації: що нового придумали в Раді

Дмитро Відоменко
21 березня 2024, 08:15
За рішенням суду до людини, яка не з'явилася в ТЦК, найімовірніше, можуть застосовуватися так звані заходи впливу, повідомляє нардепка Ірина Фріз.
Зміни в мобілізації: що нового придумали в Раді
Зміни в мобілізації: що нового придумали в Раді / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ЗСУ

У законопроєкті Кабміну про мобілізацію, поправки до якого обговорюють, ідеться про збільшення штрафів за порушення, але чи будуть вони на рівні 100 тисяч грн, чи 200 тисяч грн - на це запитання в парламентаріїв поки немає однозначної відповіді. Про це розповіла в коментарі для ТСН нардепка Ірина Фріз.

"Було про збільшення штрафів, але таких сум не бачила. Про заходи впливу - вони обговорювалися на одному з перших засідань. Передбачалося, що працівники ТЦК і СП через неявку (військовозобов'язаного - Главред) після оповіщення можуть подавати в адміністративний суд. За рішенням суду до людини, яка не з'явилася в ТЦК, можуть застосовуватися так звані заходи впливу: обмеження на водіння транспортним засобом, або блокування рахунків, або обмеження переміщення, виїзду за кордон. Безпосередньо по відношенню до цієї правки - було відхилено можливість для представників ТЦК і РП використовувати такі заходи впливу, адже вони були прописані нечітко з точки зору можливості застосування. Тобто не було зрозуміло, в якій кількості будуть застосовувати. Один, два чи одразу всі три заходи, які були викладені в пропозиції", - сказала вона.

За словами Фріз, поки що не було встановлено чітко, на який термін будуть застосовуватися ці заходи.

відео дня

"І ключове, що було порушенням кодексу адміністративного судочинства, - це те, що було фактично нівельовано строки подання громадянином апеляційного оскарження на рішення адміністративного суду. Це порушення Конституції, адже кожна людина має право на захист. Тому все це, як заходи впливу, було поки що відхилено", - додала нардепка.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарії готуються до розгляду документа у другому читанні і працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухильниками.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати та податками.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію Ірина Фриз війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Удар РФ по Києву: постраждали 12 осіб, вилучено бойову частину російської ракети

Удар РФ по Києву: постраждали 12 осіб, вилучено бойову частину російської ракети

08:34 Україна
Мобілізувати 500 тисяч у ЗСУ осіб немає потреби - Шмигаль

Мобілізувати 500 тисяч у ЗСУ осіб немає потреби - Шмигаль

08:00 Україна
У небі над Києвом та областю збили близько 30 ракет: нові подробиці ракетного удару

У небі над Києвом та областю збили близько 30 ракет: нові подробиці ракетного удару

07:08 Україна
Всі головні новини

Популярне

Зоряний статус зіграв : експобратим Козловського розкрив правду про його службу 33014

"Зоряний статус зіграв": експобратим Козловського розкрив правду про його службу

Макрону щось відомо : журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою 8744

"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН 7549

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН

У Росії підтвердили удар по «Енгельсу»: є пошкоджені Ту і «двохсоті» 4811

У Росії підтвердили удар по "Енгельсу": є пошкоджені Ту і "двохсоті"

Последние новости

08:50

Пошкодили будинки і транспорт, є постраждалі: деталі удару РФ по Київщині

08:34

Удар РФ по Києву: постраждали 12 осіб, вилучено бойову частину російської ракетиФотоВидео

08:30

Церковне свято 22 березня: що заборонено робити на День сорока святих

08:15

Зміни в мобілізації: що нового придумали в Раді

08:10

Путін шукає гроші для другамнение

Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждаліРакетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждалі
08:00

Мобілізувати 500 тисяч у ЗСУ осіб немає потреби - Шмигаль

07:08

У небі над Києвом та областю збили близько 30 ракет: нові подробиці ракетного удару

06:58

"Ми розуміємо роль Америки": Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні

06:10

Що трапилось з Макроном та Францієюмнение

Реклама
05:50

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 6 секунд знайти сову

05:14

Як позбутися моху та лишайників на деревах: засоби, які швидко їх знищать

05:10

Як не зганьбитись із покупкою: в чому різниця між віскі, скотчем та бурбономВидео

04:52

РФ запустила по Україні десятки ракет: у регіонах лунають вибухи

04:28

"Чорти проти сатани": Сотник розповів, як опозиція РФ зіграла на руку ПутінуВидео

03:30

У ЗСУ зʼявилися нові FPV: російська РЕБ їх "не бачить"

03:00

У ванні без Пугачової: Максим Галкін показав, як відривався на відпочинку

02:30

Гленн Клоуз отримала перелом і синці в день свого 77-річчя - фото без макіяжу

02:05

Як зрозуміти, що час садити картоплю - найкращий час і глибина для багатого врожаю

02:01

Мозгова і Пономарьов показали рідкісні фото спільної "непублічної" доньки

01:35

"Ціна для росіян буде надто високою": експерт пояснив, якого кроку уникатиме РФВидео

Реклама
00:29

"Задихаюсь, прощавай": харків'яни розповіли, які смс отримали від близьких після атаки РФ

20 марта, среда
23:29

Сотник - про війну Росії з НАТО: буде махач із Заходом, останній бій КремляВидео

23:12

Нідерланди дають €150 млн на боєприпаси для F-16: коли літаки будуть в Україні

23:11

"Не будемо друзями": колишня протеже Потапа розповіла про дивну зустріч із ним

22:38

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом - BILD

22:36

Чим загрожує стрес під час вагітності: які можуть бути небезпеки

22:07

Гарячий Макрон показав накачане тіло в залі: мережа вибухнула мемами

22:04

Радник Байдена назвав умови перемоги України: жодного слова про деокупацію територій

22:02

На Україну чекають 3-4 дуже важких місяці: Данілов назвав руйнівний план Путіна

21:42

Це дуже боляче: Катерина Тишкевич показала наслідки сепсису на тілі

21:08

Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

20:40

Удари дронами по НПЗ: у Росії зупинилася робота низки підприємств, деталі

20:31

"Таємниця, яку усі знають": в МЗС Польщі натякнули, що в Україні є західні військові

19:58

Церковне свято 21 березня: що не можна робити в день преподобного Якова

19:45

Бої за Бєлгород: окупанти пішли на штурм РБК, але потрапили в пасткуВидео

19:40

Мобілізація 500 тисяч українців і допомога від США: у Кабміні розкрили плани Києва

19:36

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження

19:29

"Війна – це завжди поразка": Папа Римський схиляє Україну до переговорів з РФ

19:13

"Рідні згорьовані! Невимовна втрата": у Мережі прощаються з Узєлковим

19:10

Який головний виклик України після війнимнение

Реклама
19:00

Нова якість зору за 10 хвилин: досвід клініки "Ексімер" новости компании

18:50

Ніякого "прильоту" не було: у Молдові зробили заяву щодо вибуху в Придністров'ї

18:43

Після скандалу: Стас Михайлов промямлив відповідь Пугачовій

18:38

Можна залучити шалені статки: на які 5 знаків зодіаку чекає сюрприз у місячне затемнення

18:35

"Нас цікавить швидкість": Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів

18:11

"Смертельна небезпека": які рослини у вашому саду небезпечні для тварин

18:09

Отримання медичних даних Кейт Міддлтон: лондонська клініка розпочала розслідування

18:07

Як швидко почистити гребінець від бруду: дівчина показала лайфхак

17:58

Вибухи в Бєлгороді та Курську: журналіст передбачає появу в РФ своїх "ЛДНР"Видео

17:51

Яскраве відео: син Андрія Шевченка вперше вийшов грати за збірну УкраїниВидео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти