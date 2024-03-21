За рішенням суду до людини, яка не з'явилася в ТЦК, найімовірніше, можуть застосовуватися так звані заходи впливу, повідомляє нардепка Ірина Фріз.

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Зміни в мобілізації: що нового придумали в Раді / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ЗСУ

У законопроєкті Кабміну про мобілізацію, поправки до якого обговорюють, ідеться про збільшення штрафів за порушення, але чи будуть вони на рівні 100 тисяч грн, чи 200 тисяч грн - на це запитання в парламентаріїв поки немає однозначної відповіді. Про це розповіла в коментарі для ТСН нардепка Ірина Фріз.

"Було про збільшення штрафів, але таких сум не бачила. Про заходи впливу - вони обговорювалися на одному з перших засідань. Передбачалося, що працівники ТЦК і СП через неявку (військовозобов'язаного - Главред) після оповіщення можуть подавати в адміністративний суд. За рішенням суду до людини, яка не з'явилася в ТЦК, можуть застосовуватися так звані заходи впливу: обмеження на водіння транспортним засобом, або блокування рахунків, або обмеження переміщення, виїзду за кордон. Безпосередньо по відношенню до цієї правки - було відхилено можливість для представників ТЦК і РП використовувати такі заходи впливу, адже вони були прописані нечітко з точки зору можливості застосування. Тобто не було зрозуміло, в якій кількості будуть застосовувати. Один, два чи одразу всі три заходи, які були викладені в пропозиції", - сказала вона.

За словами Фріз, поки що не було встановлено чітко, на який термін будуть застосовуватися ці заходи.

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"І ключове, що було порушенням кодексу адміністративного судочинства, - це те, що було фактично нівельовано строки подання громадянином апеляційного оскарження на рішення адміністративного суду. Це порушення Конституції, адже кожна людина має право на захист. Тому все це, як заходи впливу, було поки що відхилено", - додала нардепка.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарії готуються до розгляду документа у другому читанні і працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухильниками.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати та податками.

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