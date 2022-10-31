Через ракетний удар у Києві 80% жителів залишилися без водопостачання: коли увімкнуть воду

Кияни шикуються в черги за водою / Фото УНІАН, Telegram

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів та пошкодження енергетичного об'єкту біля Києва 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, фахівці Київводоканалу працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій.

"Про всяк випадок, просимо запастися водою з найближчих бюветів і точок продажів. Фахівці роблять все можливе, щоби повернути воду в квартири киян. Працюють також і енергетики, щоби відновити енергопостачання в 350 тисяч квартир Києва, які залишилися без світла", - написав він у Telegram.

Кличко пообіцяв, що через три-чотири години водопостачання відновлять для споживачів лівого берега Києва і частково - правого.

Енергопостачання вже частково відновлено в Деснянському районі столиці.

Дізнатися, де розташований найближчий до будинку бювет, можна на інтерактивній карті.

Зазначимо, що бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електропостачання, позначені червоним.

Ракетний терор РФ

Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ, українська ППО сьогодні вранці збила 44 з півсотні запущених окупантами ракет.

Внаслидок атаки в Києві був пошкодженый енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.

"Внаслидок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії.

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