'Варварські удари': у США жорстко відреагували на ракетний терор РФ в Україні

Бріджит Брінк прокоментувала ракетні удари РФ / Facebook/usdos.ukraine, vpk.name

Масований ракетний удар РФ по Україні, який стався у понеділок, 31 жовтня, прокоментували у США.

Посол США в Україні Бріджит Брінк підкреслила, що під час ракетних атак перебувала в укритті. Про це американський дипломат повідомила в Twitter.

Вона також зазначила, що окупанти РФ навмисно б'ють по цивільних об'єктах інфраструктури України напередодні зимового сезону.

"Як і мільйони українців наша команда посольства США знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні і варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді і темряві напередодні зими", - додала Брінк.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.

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