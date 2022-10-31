'Варварські удари': у США жорстко відреагували на ракетний терор РФ в Україні

Окупанти РФ навмисно б'ють по цивільних об'єктах інфраструктури України напередодні зимового сезону, підкреслила Бріджит Брінк.
Масований ракетний удар РФ по Україні, який стався у понеділок, 31 жовтня, прокоментували у США.
Посол США в Україні Бріджит Брінк підкреслила, що під час ракетних атак перебувала в укритті. Про це американський дипломат повідомила в Twitter.
Вона також зазначила, що окупанти РФ навмисно б'ють по цивільних об'єктах інфраструктури України напередодні зимового сезону.
"Як і мільйони українців наша команда посольства США знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні і варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді і темряві напередодні зими", - додала Брінк.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.
Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.
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